С июня москвичи смогут зарегистрировать брак в центрах «Мои документы»

С 31 мая в центрах начнут оказывать семь новых услуг органов ЗАГС. Москвичи, у которых нет несовершеннолетних детей, смогут также оформить развод по совместному заявлению и взаимному согласию, если брак был заключен в Москве или если хотя бы один из супругов живет в городе.