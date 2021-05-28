С июня москвичи смогут зарегистрировать брак в центрах «Мои документы»
Жители Москвы старше 18 лет смогут зарегистрировать брак в неторжественной обстановке в 47 центрах «Мои документы», говорится на сайте мэра Москвы. Первые регистрации пройдут в конце июня – начале июля. В будущем пожениться можно будет во всех центрах «Мои документы».
С 31 мая в центрах начнут оказывать семь новых услуг органов ЗАГС. Москвичи, у которых нет несовершеннолетних детей, смогут также оформить развод по совместному заявлению и взаимному согласию, если брак был заключен в Москве или если хотя бы один из супругов живет в городе.
Центры также будут выдавать повторные свидетельства и справки, составленные органами ЗАГС, и вносить исправления и изменения в свидетельства о рождении, заключении или расторжении брака, усыновлении и т.д. В «Моих документах» можно будет проставить апостиль на документах и зарегистрировать рождение или смерть человека по заявлению юридического лица.