Минтруд назвал дату начала выплат семьям с детьми школьного возраста
Прием заявлений на единовременную выплату в 10 тыс. руб. семьям с детьми-школьниками планируется начать в середине июля, а сами выплаты начнутся в августе. Об этом заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина, передает «РИА Новости».
«Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля», — сказала Баталина на Общественном совете при Минтруде, уточнив, что сами выплаты начнутся в августе. Точные даты будут определены постановлением правительства. Подать заявление можно будет до 1 ноября.
В начале мая премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству до 17 августа отчитаться о предоставлении единовременной выплаты в 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. До этого соответствующее поручение о выплате семьям с детьми этой суммы до 1 сентября 2021 г. дал во время обращения к Федеральному собранию 21 апреля президент России Владимир Путин.
Также с 1 июля начнут выплачивать пособие в 5650 руб. на детей от 8 до 17 лет, которые живут в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составит половину прожиточного минимума ребенка в регионе. Кроме того, ежемесячные выплаты в 6350 руб. предусмотрены для беременных женщин с низким уровнем дохода.