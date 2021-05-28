Минтруд назвал дату начала выплат семьям с детьми школьного возраста

В начале мая премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству до 17 августа отчитаться о предоставлении единовременной выплаты в 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. До этого соответствующее поручение о выплате семьям с детьми этой суммы до 1 сентября 2021 г. дал во время обращения к Федеральному собранию 21 апреля президент России Владимир Путин.