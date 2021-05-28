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Минтруд назвал дату начала выплат семьям с детьми школьного возраста

Ведомости

Прием заявлений на единовременную выплату в 10 тыс. руб. семьям с детьми-школьниками планируется начать в середине июля, а сами выплаты начнутся в августе. Об этом заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина, передает «РИА Новости».

«Прием заявлений начнется, мы планируем, где-то в середине июля», — сказала Баталина на Общественном совете при Минтруде, уточнив, что сами выплаты начнутся в августе. Точные даты будут определены постановлением правительства. Подать заявление можно будет до 1 ноября.

В начале мая премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству до 17 августа отчитаться о предоставлении единовременной выплаты в 10 000 руб. семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. До этого соответствующее поручение о выплате семьям с детьми этой суммы до 1 сентября 2021 г. дал во время обращения к Федеральному собранию 21 апреля президент России Владимир Путин.

Также с 1 июля начнут выплачивать пособие в 5650 руб. на детей от 8 до 17 лет, которые живут в неполных семьях с доходом ниже прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составит половину прожиточного минимума ребенка в регионе. Кроме того, ежемесячные выплаты в 6350 руб. предусмотрены для беременных женщин с низким уровнем дохода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных