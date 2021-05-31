ФСБ раскрыла 29 подпольных мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов

Сотрудники ФСБ изъяли из оборота 385 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства: три пулемета, 45 автоматов, девять пистолетов-пулеметов, 240 пистолетов и револьверов, 88 карабинов, винтовок и ружей, семь самодельных взрывных устройств, 21 артиллерийский боеприпас, 18 ручных гранат и более 93 тыс. патронов различного калибра. Также силовики обнаружили более 30 кг взрывчатых веществ, основные части и детали оружия, 36 приспособлений для бесшумной стрельбы.