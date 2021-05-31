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ФСБ раскрыла 29 подпольных мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов

Ведомости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) вместе с МВД и Росгвардией пресекла в 25 регионах России деятельность 96 человек. Они занимались модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов, говорится на сайте ведомства. Всего было раскрыто 29 подпольных мастерских.

В мае 2021 г. силовики провели обыски по адресам проживания нелегальных оружейников. Обыски проходили в Москве, Алтае, Дагестане, Мордовии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском краях. Также подпольные мастерские обнаружили в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Иркутской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской и Еврейской автономной областях.

Сотрудники ФСБ изъяли из оборота 385 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства: три пулемета, 45 автоматов, девять пистолетов-пулеметов, 240 пистолетов и револьверов, 88 карабинов, винтовок и ружей, семь самодельных взрывных устройств, 21 артиллерийский боеприпас, 18 ручных гранат и более 93 тыс. патронов различного калибра. Также силовики обнаружили более 30 кг взрывчатых веществ, основные части и детали оружия, 36 приспособлений для бесшумной стрельбы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных