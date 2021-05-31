ФСБ раскрыла 29 подпольных мастерских по изготовлению оружия и боеприпасов
Федеральная служба безопасности (ФСБ) вместе с МВД и Росгвардией пресекла в 25 регионах России деятельность 96 человек. Они занимались модернизацией оружия и изготовлением боеприпасов, говорится на сайте ведомства. Всего было раскрыто 29 подпольных мастерских.
В мае 2021 г. силовики провели обыски по адресам проживания нелегальных оружейников. Обыски проходили в Москве, Алтае, Дагестане, Мордовии, Удмуртии, Краснодарском, Красноярском, Пермском и Приморском краях. Также подпольные мастерские обнаружили в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Иркутской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Тюменской, Ульяновской, Ярославской и Еврейской автономной областях.
Сотрудники ФСБ изъяли из оборота 385 единиц огнестрельного оружия российского и иностранного производства: три пулемета, 45 автоматов, девять пистолетов-пулеметов, 240 пистолетов и револьверов, 88 карабинов, винтовок и ружей, семь самодельных взрывных устройств, 21 артиллерийский боеприпас, 18 ручных гранат и более 93 тыс. патронов различного калибра. Также силовики обнаружили более 30 кг взрывчатых веществ, основные части и детали оружия, 36 приспособлений для бесшумной стрельбы.