Палестина одобрила российскую вакцину «Спутник Лайт»
Минздрав Палестины зарегистрировал российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» министерством здравоохранения государства Палестина», — говорится в сообщении. В РФПИ напомнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», которая была зарегистрирована в Палестине в январе 2021 г. в рамках ускоренной процедуры. Эффективность «Спутника Лайт» составляет 79,4% с 28 дня после иммунизации.
«Спутник Лайт» был зарегистрирован в России в начале мая. Препарат стал четвертой одобренной властями отечественной вакциной от коронавируса. Препарат зарегистрировали также Бахрейн и Ангола. Власти Белоруссии заявили о намерении производить этот препарат на своих мощностях, однако пока не одобрили его. Всего в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи и одобренная к применению в 66 странах, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация в стране началась в январе.