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Палестина одобрила российскую вакцину «Спутник Лайт»

Ведомости

Минздрав Палестины зарегистрировал российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт», сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» министерством здравоохранения государства Палестина», — говорится в сообщении. В РФПИ напомнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V», которая была зарегистрирована в Палестине в январе 2021 г. в рамках ускоренной процедуры. Эффективность «Спутника Лайт» составляет 79,4% с 28 дня после иммунизации.

«Спутник Лайт» был зарегистрирован в России в начале мая. Препарат стал четвертой одобренной властями отечественной вакциной от коронавируса. Препарат зарегистрировали также Бахрейн и Ангола. Власти Белоруссии заявили о намерении производить этот препарат на своих мощностях, однако пока не одобрили его. Всего в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи и одобренная к применению в 66 странах, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация в стране началась в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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