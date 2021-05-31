Палестина одобрила российскую вакцину «Спутник Лайт»

«Спутник Лайт» был зарегистрирован в России в начале мая. Препарат стал четвертой одобренной властями отечественной вакциной от коронавируса. Препарат зарегистрировали также Бахрейн и Ангола. Власти Белоруссии заявили о намерении производить этот препарат на своих мощностях, однако пока не одобрили его. Всего в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи и одобренная к применению в 66 странах, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация в стране началась в январе.