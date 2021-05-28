Мурашко рассказал об использовании вакцины «Спутник Лайт» в России

Эффективность «Спутника Лайт» с 28 дня после вакцинации составляет 79,4%, говорилось в сообщении РФПИ. Этот показатель был рассчитан на основании данных граждан, получивших первую дозу «Спутника V» в период с 5 декабря 2020 г. по 15 апреля 2021 г. Так, заболеваемость COVID-19 среди них в указанный период составила менее 0,3%, тогда как среди не сделавших прививку — более 1,3%.