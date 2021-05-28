Мурашко рассказал об использовании вакцины «Спутник Лайт» в России
Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет использоваться в России для вакцинации людей до 60 лет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Михаила Мурашко.
«В России он будет использоваться. Преимущественно, мы будем его использовать для лиц до 60 лет», — сказал министр.
«Спутник Лайт» был зарегистрирован в начале мая. Препарат стал четвертой одобренной властями отечественной вакциной от коронавируса. «Спутник Лайт» фактически является первым компонентом «Спутника V». Эту вакцину уже зарегистрировали две зарубежные страны: Бахрейн и Ангола. Власти Белоруссии заявили о намерении производить этот препарат на своих мощностях, однако пока не одобряли его.
Эффективность «Спутника Лайт» с 28 дня после вакцинации составляет 79,4%, говорилось в сообщении РФПИ. Этот показатель был рассчитан на основании данных граждан, получивших первую дозу «Спутника V» в период с 5 декабря 2020 г. по 15 апреля 2021 г. Так, заболеваемость COVID-19 среди них в указанный период составила менее 0,3%, тогда как среди не сделавших прививку — более 1,3%.
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года.