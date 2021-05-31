Медведев заявил о выдаче 3 трлн рублей маткапитала с 2007 года
За 14 лет действия программы материнского капитала выдано 12 млн сертификатов на общую сумму 3 трлн рублей, заявил заместитель председателя Совбеза и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на форуме «Большой семейный совет».
«За время действия программы выдано 12 млн сертификатов на материнский капитал. Это составляет сумму почти в 3 трлн рублей, это очень большие для нашего государства деньги», — сказал Медведев. По его словам, 9 млн семей уже распорядились средствами материнского капитала, а сейчас идет расширение направлений, на которые будет разрешено потратить эти деньги.
Материнский капитал введен с 2007 г. за рождение второго ребенка, и тогда его размер составлял 250 тыс. руб. С 2020 г. право на маткапитал также получили семьи, где появился первый ребенок: размер выплаты составит 466 617 руб. При рождении второго ребенка такая семья получит еще 150 000 руб. При рождении первого ребенка до 2020 года, а второго – после 1 января 2020, семья сразу получит 616 617 руб. В 2021 г. размер маткапитала составляет 483 882 руб. на первого ребенка и 639 432 руб. – на второго.
Выплату можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования, социальную адаптацию детей-инвалидов и другое. В марте 2020 г. правительство упростило правила использования средств маткапитала для улучшения жилищных условий. Также кабмин принял проект постановления, по которому Минтруд сможет направлять неиспользованные средства выплаты на формирование накопительной пенсии.