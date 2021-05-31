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Медведев заявил о выдаче 3 трлн рублей маткапитала с 2007 года

Ведомости

За 14 лет действия программы материнского капитала выдано 12 млн сертификатов на общую сумму 3 трлн рублей, заявил заместитель председателя Совбеза и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на форуме «Большой семейный совет».

«За время действия программы выдано 12 млн сертификатов на материнский капитал. Это составляет сумму почти в 3 трлн рублей, это очень большие для нашего государства деньги», — сказал Медведев. По его словам, 9 млн семей уже распорядились средствами материнского капитала, а сейчас идет расширение направлений, на которые будет разрешено потратить эти деньги.

Материнский капитал введен с 2007 г. за рождение второго ребенка, и тогда его размер составлял 250 тыс. руб. С 2020 г. право на маткапитал также получили семьи, где появился первый ребенок: размер выплаты составит 466 617 руб. При рождении второго ребенка такая семья получит еще 150 000 руб. При рождении первого ребенка до 2020 года, а второго – после 1 января 2020, семья сразу получит 616 617 руб. В 2021 г. размер маткапитала составляет 483 882 руб. на первого ребенка и 639 432 руб. – на второго.

Выплату можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования, социальную адаптацию детей-инвалидов и другое. В марте 2020 г. правительство упростило правила использования средств маткапитала для улучшения жилищных условий. Также кабмин принял проект постановления, по которому Минтруд сможет направлять неиспользованные средства выплаты на формирование накопительной пенсии.

Ранее по теме: «Известия» узнали о предложении Путину расширить применение маткапитала

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных