В Кремле назвали темы выступления Путина на ПМЭФ-2021
Выступление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящено социально-экономическим вопросам, инвестиционной привлекательности страны и т.д., сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Тема определяется форумом, традиционно выступление на форуме посвящено социально-экономической тематике, вопросам социально-экономического развития страны, инвестиционной привлекательности и так далее. Да, президент работает над своим выступлением», — рассказал Песков.
Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал, что делегация из США традиционно будет самой многочисленной на ПМЭФ. Также большие делегации ожидаются из Катара, Китая, Германии, Великобритании, Франции и Италии.
Петербургский международный экономический форум пройдет со 2 по 5 июня в выставочном центре «Экспофорум». В 2020 г. ПМЭФ отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако в этом году было решено проводить его в очном формате.