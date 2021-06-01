Минфин оценил расходы на поддержку семей с детьми в 1,5 трлн рублей за год

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому с 1 сентября оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будет осуществляться в размере 100% от среднего заработка. С 1 июля этого года женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума. В среднем размер пособия составит 6350 руб. Также с 1 июля неполные семьи смогут получать выплаты на детей от 8 до 17 лет. Размер выплаты составит в среднем 5600 руб.