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Минфин оценил расходы на поддержку семей с детьми в 1,5 трлн рублей за год

Ведомости

Расходы федерального бюджета на поддержку семей с детьми в 2021 г. вырастут на 37% в годовом выражении и составят 1,5 трлн руб., говорится на сайте Минфина.

«Минфин России при формировании проекта федерального бюджета готовит информацию об объеме средств, направляемых на поддержку семьи и детей, — так называемый «детский бюджет». Его объем на 2021 г. составляет 1 501,4 млрд руб., что более чем на 37 % выше уровня 2020 г.», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в этой сумме не учитывается поддержка семей с детьми, которую оказывают регионы. По данным Минфина, в 2019 году консолидированные расходы на такие меры поддержки составили около 5,3 трлн руб.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому  с 1 сентября оплата больничного по уходу за ребенком в возрасте до восьми лет будет осуществляться в размере 100% от среднего заработка. С 1 июля этого года женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в связи с беременностью до 12 недель, будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 50% величины прожиточного минимума. В среднем размер пособия составит 6350 руб. Также с 1 июля неполные семьи смогут получать выплаты на детей от 8 до 17 лет. Размер выплаты составит в среднем 5600 руб.

Ранее по теме: Путин подписал закон о поддержке семей с детьми

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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