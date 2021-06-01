Власти Петербурга назвали непростой ситуацию с коронавирусом перед ПМЭФ

«[Оцениваю ситуацию с коронавирусом] как непростую, но управляемую», — сказал Беглов. По его словам, с января до середины мая в Петербурге снижалась и заболеваемость, и число госпитализаций. Составлены планы развертывания дополнительных инфекционных коек, усилен контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других стандартов безопасности, отметил губернатор.