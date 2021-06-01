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Власти Петербурга назвали непростой ситуацию с коронавирусом перед ПМЭФ

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) непростая, но управляемая, заявил губернатор города Александр Беглов в интервью «РИА Новости».

«[Оцениваю ситуацию с коронавирусом] как непростую, но управляемую», — сказал Беглов. По его словам, с января до середины мая в Петербурге снижалась и заболеваемость, и число госпитализаций. Составлены планы развертывания дополнительных инфекционных коек, усилен контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других стандартов безопасности, отметил губернатор.

ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня в выставочном центре «Экспофорум». В 2020 г. мероприятие отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако в этом году было решено проводить его в очном формате.

По данным оперативного штаба на 1 июня, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 817 новых случаев коронавируса, 1249 человек выздоровели, 38 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 440 тыс. заражений и свыше 14 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса город занимает второе место в России после Москвы.

Ранее по теме: Власти Петербурга продлили коронавирусные ограничения до 12 июля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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