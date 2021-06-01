Власти Петербурга назвали непростой ситуацию с коронавирусом перед ПМЭФ
«[Оцениваю ситуацию с коронавирусом] как непростую, но управляемую», — сказал Беглов. По его словам, с января до середины мая в Петербурге снижалась и заболеваемость, и число госпитализаций. Составлены планы развертывания дополнительных инфекционных коек, усилен контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других стандартов безопасности, отметил губернатор.
ПМЭФ пройдет со 2 по 5 июня в выставочном центре «Экспофорум». В 2020 г. мероприятие отменили из-за пандемии коронавирусной инфекции, однако в этом году было решено проводить его в очном формате.
По данным оперативного штаба на 1 июня, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 817 новых случаев коронавируса, 1249 человек выздоровели, 38 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 440 тыс. заражений и свыше 14 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса город занимает второе место в России после Москвы.