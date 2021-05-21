Власти Петербурга продлили коронавирусные ограничения до 12 июля

По данным оперативного штаба на 21 мая, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 815 новых случаев коронавируса, 1266 человек выздоровели, 43 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 431 тыс. заражений и свыше 13 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса город занимает второе место в России после Москвы.