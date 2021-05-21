Власти Петербурга продлили коронавирусные ограничения до 12 июля
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которым введенные из-за коронавируса ограничения продлеваются до 12 июля, сообщила пресс-служба правительства города.
«Ранее введенные по 30 мая ограничения продлеваются по 12 июля», – говорится в сообщении. С 31 мая утратит силу запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк.
В связи с проведением 2-5 июня Петербургского международного экономического форума организация мероприятий, оказание гостиничных услуг, услуг общественного питания и медицинской помощи и транспортное обслуживание будут разрешены только при условии соблюдения регламентов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, следует из постановления.
Ранее пресс-служба вице-губернатора города Олега Эргашева сообщила, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге развернут более 400 дополнительных коек для больных COVID-19.
По данным оперативного штаба на 21 мая, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 815 новых случаев коронавируса, 1266 человек выздоровели, 43 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 431 тыс. заражений и свыше 13 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса город занимает второе место в России после Москвы.