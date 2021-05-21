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Власти Петербурга продлили коронавирусные ограничения до 12 июля

Ведомости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление, которым введенные из-за коронавируса ограничения продлеваются до 12 июля, сообщила пресс-служба правительства города.

«Ранее введенные по 30 мая ограничения продлеваются по 12 июля», – говорится в сообщении. С 31 мая утратит силу запрет доступа организованных групп детей до 16 лет в театры и цирк.

В связи с проведением 2-5 июня Петербургского международного экономического форума организация мероприятий, оказание гостиничных услуг, услуг общественного питания и медицинской помощи и транспортное обслуживание будут разрешены только при условии соблюдения регламентов по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, следует из постановления.

Ранее пресс-служба вице-губернатора города Олега Эргашева сообщила, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге развернут более 400 дополнительных коек для больных COVID-19.

По данным оперативного штаба на 21 мая, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 815 новых случаев коронавируса, 1266 человек выздоровели, 43 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 431 тыс. заражений и свыше 13 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса город занимает второе место в России после Москвы.

Ранее по теме: В Петербурге увеличат число коек для больных коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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