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В Петербурге увеличат число коек для больных коронавирусом

Ведомости

Более 400 дополнительных коек для больных COVID-19 развернут в Санкт-Петербурге в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба вице-губернатора города Олега Эргашева.

«Для приведения в соответствие требованиям Минздрава России свободного инфекционного коечного фонда для оказания помощи пациентам с коронавирусом (не менее 20 %) подготовлен план дополнительного развертывания коек», – говорится в сообщении.

В частности, 102 койки развернут в павильоне Госпиталя для ветеранов войн, 97 – в павильоне № 5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо», 260 – в больнице №38 имени Н.А.Семашко.

В настоящий момент для пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом в городе развернуты 5248 коек, из которых 585 свободны. Эргашев отметил, что в последние дни в Петербурге отмечается увеличение интенсивности распространения инфекции. За неделю число новых случаев заболевания возросло на 3,5%, госпитализаций – на 27%. 

По данным оперативного штаба на 17 мая, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 763 новых случая коронавируса, 666 человек выздоровели, 39 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 428 тыс. заражений и свыше 13 тыс. летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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