В Петербурге увеличат число коек для больных коронавирусом

В настоящий момент для пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом в городе развернуты 5248 коек, из которых 585 свободны. Эргашев отметил, что в последние дни в Петербурге отмечается увеличение интенсивности распространения инфекции. За неделю число новых случаев заболевания возросло на 3,5%, госпитализаций – на 27%.