В Петербурге увеличат число коек для больных коронавирусом
Более 400 дополнительных коек для больных COVID-19 развернут в Санкт-Петербурге в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, сообщила пресс-служба вице-губернатора города Олега Эргашева.
«Для приведения в соответствие требованиям Минздрава России свободного инфекционного коечного фонда для оказания помощи пациентам с коронавирусом (не менее 20 %) подготовлен план дополнительного развертывания коек», – говорится в сообщении.
В частности, 102 койки развернут в павильоне Госпиталя для ветеранов войн, 97 – в павильоне № 5 временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо», 260 – в больнице №38 имени Н.А.Семашко.
В настоящий момент для пациентов с внебольничной пневмонией и коронавирусом в городе развернуты 5248 коек, из которых 585 свободны. Эргашев отметил, что в последние дни в Петербурге отмечается увеличение интенсивности распространения инфекции. За неделю число новых случаев заболевания возросло на 3,5%, госпитализаций – на 27%.
По данным оперативного штаба на 17 мая, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 763 новых случая коронавируса, 666 человек выздоровели, 39 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 428 тыс. заражений и свыше 13 тыс. летальных исходов.