В Петербурге отменили обязательное ношение перчаток в магазинах и автобусах
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отменил требование об обязательном ношении перчаток в магазинах и общественном транспорте города, сообщила его пресс-служба.
«Отменяется обязанность граждан по использованию средств индивидуальной защиты рук (перчаток) в объектах торговли и бытового обслуживания, аэропорту, во всех видах транспорта общего пользования, на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта», – говорится в сообщении.
При этом требование о соблюдении масочного режима в этих местах продлевается до 15 мая. Ранее Беглов продлил до 30 апреля ограничения на проведение публичных мероприятий и работу ночных клубов в городе.
По данным оперативного штаба на 16 апреля, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 704 новых случая коронавируса, 419 человек выздоровели, 30 умерли. Всего в городе зарегистрировано более 405 тыс. случаев заражения и свыше 12 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Петербург занимает второе место после Москвы.