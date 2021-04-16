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В Петербурге отменили обязательное ношение перчаток в магазинах и автобусах

Ведомости

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отменил требование об обязательном ношении перчаток в магазинах и общественном транспорте города, сообщила его пресс-служба.

«Отменяется обязанность граждан по использованию средств индивидуальной защиты рук (перчаток) в объектах торговли и бытового обслуживания, аэропорту, во всех видах транспорта общего пользования, на вокзалах, станциях и остановках общественного транспорта», – говорится в сообщении.

При этом требование о соблюдении масочного режима в этих местах продлевается до 15 мая. Ранее Беглов продлил до 30 апреля ограничения на проведение публичных мероприятий и работу ночных клубов в городе.

По данным оперативного штаба на 16 апреля, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 704 новых случая коронавируса, 419 человек выздоровели, 30 умерли. Всего в городе зарегистрировано более 405 тыс. случаев заражения и свыше 12 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Петербург занимает второе место после Москвы.

Ранее по теме: В Петербурге продлили ограничения на работу ночных клубов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных