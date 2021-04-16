В Петербурге отменили обязательное ношение перчаток в магазинах и автобусах

По данным оперативного штаба на 16 апреля, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 704 новых случая коронавируса, 419 человек выздоровели, 30 умерли. Всего в городе зарегистрировано более 405 тыс. случаев заражения и свыше 12 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Петербург занимает второе место после Москвы.