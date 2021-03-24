В Петербурге продлили ограничения на работу ночных клубов

Власти Петербурга объявили о приостановке работы всех городских кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января из-за распространения коронавируса. С 4 по 10 января работа общепита была ограничена с 23:00 до 6:00. Также в этот период был запрещен доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. С 30 января бары, кафе и рестораны Санкт-Петербурга возобновили круглосуточную работу. Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке и на концертах была увеличена до 50%. Открылись океанариумы, зоопарки и аквапарки. Возобновили работу музеи, выставки, театры и ледовые катки в торговых центрах.