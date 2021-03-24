В Петербурге продлили ограничения на работу ночных клубов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продлил до 30 апреля ограничения на проведение публичных мероприятий и работу ночных клубов, сообщила пресс-служба администрации города.
«Ограничения на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов (дискотек), курение кальянов продлеваются по 30 апреля. Также сохраняются ранее установленные по 15 мая и 30 сентября другие ограничения», – говорится в сообщении.
При торжественной регистрации брака с 25 марта смогут присутствовать до 40 гостей, с этого же дня необходимо будет согласовывать с соответствующими комитетами проведение спортивных, физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и других мероприятий численностью более 75 человек.
Власти Петербурга объявили о приостановке работы всех городских кафе и ресторанов с 30 декабря по 3 января из-за распространения коронавируса. С 4 по 10 января работа общепита была ограничена с 23:00 до 6:00. Также в этот период был запрещен доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. С 30 января бары, кафе и рестораны Санкт-Петербурга возобновили круглосуточную работу. Предельная заполняемость залов в кинотеатрах, цирке и на концертах была увеличена до 50%. Открылись океанариумы, зоопарки и аквапарки. Возобновили работу музеи, выставки, театры и ледовые катки в торговых центрах.
По данным оперативного штаба на 24 марта, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 807 новых случаев коронавируса, 705 человек выздоровели, 35 умерли. Всего в городе зарегистрировано более 389 тыс. случаев заражения и свыше 12 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса Петербург занимает второе место после Москвы.