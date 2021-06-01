Путин попросил главу «Сургутнефтегаза» помочь многодетным семьям

Он отметил, что власти будут наращивать усилия в этой области и концентрировать дополнительные ресурсы. По словам Путина, нужно так выстроить работу с семьями с детьми, чтобы родители знали, на какие меры поддержки они имеют право, могли получить их без хождения по госорганам и очередей.