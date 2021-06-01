Путин попросил главу «Сургутнефтегаза» помочь многодетным семьям
Президент России Владимир Путин попросил гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова помочь многодетным семьям из числа сотрудников компании. Об этом президент заявил в ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».
«Владимир Леонидович [Богданов] вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в "Сургутнефтегазе", компания большая, богатая, такие семьи мог бы поддержать напрямую, многодетные», — сказал Путин. Президент добавил, что Богданов «слышит нас наверняка, и поможет».
Также президент отметил, что региональные власти должны расширять меры поддержки семей с детьми, в том числе многодетных семей.
«Рассчитываю, что и региональные, местные власти со своей стороны также будут расширять программы поддержки семей и в первую очередь, конечно, больших, многодетных, чутко, оперативно реагировать на их проблемы и запросы», — сказал Путин.
Он отметил, что власти будут наращивать усилия в этой области и концентрировать дополнительные ресурсы. По словам Путина, нужно так выстроить работу с семьями с детьми, чтобы родители знали, на какие меры поддержки они имеют право, могли получить их без хождения по госорганам и очередей.
Ранее сегодня Минфин сообщил, что в 2021 году расходы федерального бюджета на поддержку семей с детьми вырастут на 37% и составят 1,5 трлн руб.