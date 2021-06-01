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Путин попросил главу «Сургутнефтегаза» помочь многодетным семьям

Ведомости

Президент России Владимир Путин попросил гендиректора «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова помочь многодетным семьям из числа сотрудников компании. Об этом президент заявил в ходе встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Трансляцию встречи вел телеканал «Россия 24».

«Владимир Леонидович [Богданов] вроде такой не жадный мужик-то, должен поддерживать такие семьи. Пусть он посмотрит там в "Сургутнефтегазе", компания большая, богатая, такие семьи мог бы поддержать напрямую, многодетные», — сказал Путин. Президент добавил, что Богданов «слышит нас наверняка, и поможет».

Также президент отметил, что региональные власти должны расширять меры поддержки семей с детьми, в том числе многодетных семей.

«Рассчитываю, что и региональные, местные власти со своей стороны также будут расширять программы поддержки семей и в первую очередь, конечно, больших, многодетных, чутко, оперативно реагировать на их проблемы и запросы», — сказал Путин.

Он отметил, что власти будут наращивать усилия в этой области и концентрировать дополнительные ресурсы. По словам Путина, нужно так выстроить работу с семьями с детьми, чтобы родители знали, на какие меры поддержки они имеют право, могли получить их без хождения по госорганам и очередей.

Ранее сегодня Минфин сообщил, что в 2021 году расходы федерального бюджета на поддержку семей с детьми вырастут на 37% и составят 1,5 трлн руб.

Ранее по теме: Минфин оценил расходы на поддержку семей с детьми в 1,5 трлн рублей за год
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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