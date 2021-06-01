ЛНР попросила передать Протасевича для расследования его преступлений в Донбассе

В конце мая Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против Протасевича о его участии в боях в Донбассе в составе добровольческого батальона «Азов» на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, Протасевич вступил в батальон летом 2014 г. и находился в его составе по зиму 2015 г. Он был заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты подразделения и, по сведениям Генпрокуратуры ЛНР, несет ответственность за обстрелы населенных пунктов Донбасса из гаубиц, автоматических и зенитных пушек, а также минометов.