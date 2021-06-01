ЛНР попросила передать Протасевича для расследования его преступлений в Донбассе
Генпрокуратура непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) попросила власти Белоруссии выдать им арестованного экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, передает ТАСС
«Генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР», — заявила представитель прокуратуры ЛНР Инна Семенова.
Также в сообщении на сайте ведомства непризнанной республики говорится, что следствие установило причастность Протасевича к уничтожению инфраструктуры и другим военным преступлениям в Донбассе. Генпрокуратура ЛНР готова «предоставить имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании преступных действий в отношении Протасевича правоохранительным органам Республики Беларусь».
В конце мая Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против Протасевича о его участии в боях в Донбассе в составе добровольческого батальона «Азов» на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, Протасевич вступил в батальон летом 2014 г. и находился в его составе по зиму 2015 г. Он был заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты подразделения и, по сведениям Генпрокуратуры ЛНР, несет ответственность за обстрелы населенных пунктов Донбасса из гаубиц, автоматических и зенитных пушек, а также минометов.
До этого председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал в операциях батальона «Азов» на Украине в качестве боевика-наемника. По словам главы ведомства, полученный там опыт тот активно применял в отношении Белоруссии, в частности, был организатором и координатором массовых беспорядков. В ноябре 2020 г. после протестов Протасевич был включен властями страны в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму.
Самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. После посадки с рейса были сняты и задержаны Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Позже обоих задержанных арестовали. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков канала в мессенджере