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ЛНР попросила передать Протасевича для расследования его преступлений в Донбассе

Ведомости

Генпрокуратура непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) попросила власти Белоруссии выдать им арестованного экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, передает ТАСС

«Генеральная прокуратура ЛНР обращается к правоохранительным органам Республики Беларусь с просьбой предоставить возможность проведения следственных действий с участием подозреваемого Протасевича на территории ЛНР», — заявила представитель прокуратуры ЛНР Инна Семенова.

Также в сообщении на сайте ведомства непризнанной республики говорится, что следствие установило причастность Протасевича к уничтожению инфраструктуры и другим военным преступлениям в Донбассе. Генпрокуратура ЛНР готова «предоставить имеющуюся информацию и правовую помощь в расследовании преступных действий в отношении Протасевича правоохранительным органам Республики Беларусь».

В конце мая Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против Протасевича о его участии в боях в Донбассе в составе добровольческого батальона «Азов» на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, Протасевич вступил в батальон летом 2014 г. и находился в его составе по зиму 2015 г. Он был заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты подразделения и, по сведениям Генпрокуратуры ЛНР, несет ответственность за обстрелы населенных пунктов Донбасса из гаубиц, автоматических и зенитных пушек, а также минометов.

До этого председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал в операциях батальона «Азов» на Украине в качестве боевика-наемника. По словам главы ведомства, полученный там опыт тот активно применял в отношении Белоруссии, в частности, был организатором и координатором массовых беспорядков. В ноябре 2020 г. после протестов Протасевич был включен властями страны в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму.

Самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. После посадки с рейса были сняты и задержаны Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Позже обоих задержанных арестовали. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков канала в мессенджере

Ранее по теме: В ЛНР на арестованного в Минске Протасевича завели дело о боях в Донбассе
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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