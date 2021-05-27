Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Политика

В ЛНР на арестованного в Минске Протасевича завели дело о боях в Донбассе

Ведомости

Генпрокуратура непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело против арестованного в Белоруссии экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича о его участии в боях в Донбассе в составе добровольческого батальона «Азов» на стороне ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры ЛНР.

Протасечича обвиняют в участии в «террористической организации», военных преступлениях, а также в совершении «геноцида». По данным Генпрокуратуры ЛНР, летом 2014 г.  он «добровольно вступил в ряды террористической организации «Азов». «В период с лета 2014 года по зиму 2015 года, являясь ее активным участником, находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона, совместно с иными неустановленными лицами принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса», — говорится в сообщении ведомства непризнанной республики.

«Протасевич, применяя тяжёлое вооружение (пушек МТ-12, гаубиц Д-30, минометов, зенитных установок), совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики, что повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры», — пояснили в Генпрокуратуре ЛНР.

Накануне о том, что задержанный в аэропорту Минска Протасевич участвовал в операциях батальона «Азов» на Украине в качестве боевика-наемника, заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель. По словам главы ведомства, полученный там опыт тот активно применял в отношении Белоруссии, в частности, был организатором и координатором массовых беспорядков. В ноябре 2020 г., после протестов лета-осени того же года в стране в связи с результатами президентских выборов, Протасевич был включен властями страны в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму.

Самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. После посадки с рейса были сняты и задержаны Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Позже обоих задержанных арестовали. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков канала в мессенджере. Страны Европы в ответ запретили белорусским авиакомпаниям доступ к своим аэропортам, а европейским перевозчикам рекомендовали воздержаться от использования белорусского воздушного пространства. ЕС также заявил о подготовке новых санкций в связи с инцидентом.

Ранее по теме: В Белоруссии заявили о службе Протасевича в украинском батальоне «Азов»
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных