В ЛНР на арестованного в Минске Протасевича завели дело о боях в Донбассе

Накануне о том, что задержанный в аэропорту Минска Протасевич участвовал в операциях батальона «Азов» на Украине в качестве боевика-наемника, заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель. По словам главы ведомства, полученный там опыт тот активно применял в отношении Белоруссии, в частности, был организатором и координатором массовых беспорядков. В ноябре 2020 г., после протестов лета-осени того же года в стране в связи с результатами президентских выборов, Протасевич был включен властями страны в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму.