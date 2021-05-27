В ЛНР на арестованного в Минске Протасевича завели дело о боях в Донбассе
Генпрокуратура непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело против арестованного в Белоруссии экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича о его участии в боях в Донбассе в составе добровольческого батальона «Азов» на стороне ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры ЛНР.
Протасечича обвиняют в участии в «террористической организации», военных преступлениях, а также в совершении «геноцида». По данным Генпрокуратуры ЛНР, летом 2014 г. он «добровольно вступил в ряды террористической организации «Азов». «В период с лета 2014 года по зиму 2015 года, являясь ее активным участником, находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты батальона, совместно с иными неустановленными лицами принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса», — говорится в сообщении ведомства непризнанной республики.
«Протасевич, применяя тяжёлое вооружение (пушек МТ-12, гаубиц Д-30, минометов, зенитных установок), совершил ряд особо тяжких преступлений, выразившихся в осуществлении обстрелов населенных пунктов Донецкой Народной Республики, что повлекло гибель и ранение мирных граждан, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры», — пояснили в Генпрокуратуре ЛНР.
Накануне о том, что задержанный в аэропорту Минска Протасевич участвовал в операциях батальона «Азов» на Украине в качестве боевика-наемника, заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель. По словам главы ведомства, полученный там опыт тот активно применял в отношении Белоруссии, в частности, был организатором и координатором массовых беспорядков. В ноябре 2020 г., после протестов лета-осени того же года в стране в связи с результатами президентских выборов, Протасевич был включен властями страны в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму.
Самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. После посадки с рейса были сняты и задержаны Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Позже обоих задержанных арестовали. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков канала в мессенджере. Страны Европы в ответ запретили белорусским авиакомпаниям доступ к своим аэропортам, а европейским перевозчикам рекомендовали воздержаться от использования белорусского воздушного пространства. ЕС также заявил о подготовке новых санкций в связи с инцидентом.