В Белоруссии заявили о службе Протасевича в украинском батальоне «Азов»
Задержанный в аэропорту Минска бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич участвовал в операциях батальона «Азов» на Украине в качестве боевика-наемника, заявил председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель.
«Да, он задержан. Проводятся следственные действия. Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона «Азов»), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины», — цитирует «Белта» Тертеля. По словам главы КГБ, полученный на Украине опыт Протасевич активно применял в отношении Белоруссии, в частности, был организатором и координатором массовых беспорядков.
Ранее в КГБ заявили, что Протасевич дает показания о спонсорах подрывной деятельности против Белоруссии.
КГБ Белоруссии в ноябре 2020 г. включил создателя Nexta Степана Путило и Протасевича, который был главредом канала летом 2020 г., в список причастных к террористической деятельности. Позднее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды.
Протасевич был задержан 23 мая после экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, выполнявшей рейс из Афин в Вильнюс. Посадку самолета в Минске запросило Минобороны республики, сославшись на сообщение о бомбе. В итоге в самолете Ryanair бомбу не обнаружили.