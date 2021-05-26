В Белоруссии заявили о службе Протасевича в украинском батальоне «Азов»

«Да, он задержан. Проводятся следственные действия. Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наемника, участника кровавых событий (в составе печально известного батальона «Азов»), связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины», — цитирует «Белта» Тертеля. По словам главы КГБ, полученный на Украине опыт Протасевич активно применял в отношении Белоруссии, в частности, был организатором и координатором массовых беспорядков.