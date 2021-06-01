ВОЗ одобрила китайскую вакцину Sinovac
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала вторую китайскую вакцину от коронавируса от компании Sinovac Biotech для экстренного применения для людей старше 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Сегодня я рад объявить, что вакцина Sinovac-CoronaVac была внесена в список ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях», — цитирует Twitter ВОЗ своего главу Тедроса Аданома Гебрейесуса. Он подчеркнул, что препарат признан безопасным и эффективным после введения обоих компонентов.
Эта китайская вакцина стала седьмой из одобренных ВОЗ и второй- производства компании из Китая. В начале мая ВОЗ рекомендовала другую китайскую вакцину — Sinopharm — для экстренного применения. ВОЗ также с начала года одобрила препараты от Pfizer, Janssen и еще два от AstraZeneca.
ВОЗ также рассматривает заявку на одобрение российской вакцины «Спутника V». Изначально предполагалось, что регистрация произойдет в мае, однако этого так и не произошло. В начале мая эксперт ВОЗ Марианджела Симао на брифинге заявила, что ВОЗ оценит безопасность «Спутника V» «летом», не уточнив, когда именно.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина в данный момент уже зарегистрирована в более 60 странах мира с населением свыше 3 млрд человек.