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РФПИ договорился с UNICEF о поставках вакцины «Спутник V»

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Детский фонд ООН (UNICEF) подписали соглашение о поставках 220 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V» для вакцинации 110 млн человек, сообщила пресс-служба РФПИ.

«РФПИ и UNICEF договорились о поставках вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении. Поставки для UNICEF станут возможны после внесения препарата в список продукции, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для закупки в условиях чрезвычайной ситуации. РФПИ подал заявку в ВОЗ на регистрацию и преквалификацию «Спутника V» в октябре 2020 г. Решение организации ожидается в ближайшем будущем.

Фонд также проведет переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации для обсуждения возможности включения «Спутника V» в портфель коронавирусных вакцин механизма COVAX. Совместно с UNICEF он нацелен на преодоление до конца 2021 г. острой фазы пандемии благодаря предоставлению всем странам равного доступа к вакцинам.

В программе COVAX участвуют 190 стран. В соответствии с ее условиями, государства с высоким уровнем доходов населения оплачивают вакцины для менее благополучных. Предполагается, что в рамках данного механизма за 2021 г. год будет произведено и равномерно распределено по миру около 2 млрд доз препаратов. Российский фонд прямых инвестиций ранее подал заявку на участие вакцины «Спутник V» в программе COVAX.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Ее одобрили свыше 60 стран мира. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.

Ранее по теме: Глава ВОЗ призвал выделить 10 млн доз вакцин от COVID-19 нуждающимся странам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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