РФПИ договорился с UNICEF о поставках вакцины «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Детский фонд ООН (UNICEF) подписали соглашение о поставках 220 млн доз вакцины против коронавируса «Спутник V» для вакцинации 110 млн человек, сообщила пресс-служба РФПИ.
«РФПИ и UNICEF договорились о поставках вакцины «Спутник V», – говорится в сообщении. Поставки для UNICEF станут возможны после внесения препарата в список продукции, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для закупки в условиях чрезвычайной ситуации. РФПИ подал заявку в ВОЗ на регистрацию и преквалификацию «Спутника V» в октябре 2020 г. Решение организации ожидается в ближайшем будущем.
Фонд также проведет переговоры с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации для обсуждения возможности включения «Спутника V» в портфель коронавирусных вакцин механизма COVAX. Совместно с UNICEF он нацелен на преодоление до конца 2021 г. острой фазы пандемии благодаря предоставлению всем странам равного доступа к вакцинам.
В программе COVAX участвуют 190 стран. В соответствии с ее условиями, государства с высоким уровнем доходов населения оплачивают вакцины для менее благополучных. Предполагается, что в рамках данного механизма за 2021 г. год будет произведено и равномерно распределено по миру около 2 млрд доз препаратов. Российский фонд прямых инвестиций ранее подал заявку на участие вакцины «Спутник V» в программе COVAX.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Ее одобрили свыше 60 стран мира. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.