РФПИ договорился с UNICEF о поставках вакцины «Спутник V»

В программе COVAX участвуют 190 стран. В соответствии с ее условиями, государства с высоким уровнем доходов населения оплачивают вакцины для менее благополучных. Предполагается, что в рамках данного механизма за 2021 г. год будет произведено и равномерно распределено по миру около 2 млрд доз препаратов. Российский фонд прямых инвестиций ранее подал заявку на участие вакцины «Спутник V» в программе COVAX.