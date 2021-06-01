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Монголия открыла границы для привитых «Спутником V» россиян

Ведомости

Монголия с 1 июня открывает границы для россиян, получивших две дозы вакцины «Спутник V» против коронавируса, заявила глава МИД страны Батмунхийн Батцэцэг на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«С сегодняшнего дня мы открываем свои границы. Так что приглашаем российских граждан, представителей бизнеса и туризма, уже получивших две дозы вакцины против COVID-19, посетить нашу страну», — сказала Батцэцэг. По ее словам, Монголия, в свою очередь, успешно завершает процесс вакцинации населения, в том числе, российским препаратом.

Ранее для привившихся вакциной «Спутник V» открыли границы Хорватия, Кипр, Словения и Болгария.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина в данный момент уже зарегистрирована в более 60 странах мира с населением свыше 3 млрд человек.

Ранее по теме: Кипр с 10 мая разрешит въезд привитым «Спутник V» туристам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных