Монголия открыла границы для привитых «Спутником V» россиян
Монголия с 1 июня открывает границы для россиян, получивших две дозы вакцины «Спутник V» против коронавируса, заявила глава МИД страны Батмунхийн Батцэцэг на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«С сегодняшнего дня мы открываем свои границы. Так что приглашаем российских граждан, представителей бизнеса и туризма, уже получивших две дозы вакцины против COVID-19, посетить нашу страну», — сказала Батцэцэг. По ее словам, Монголия, в свою очередь, успешно завершает процесс вакцинации населения, в том числе, российским препаратом.
Ранее для привившихся вакциной «Спутник V» открыли границы Хорватия, Кипр, Словения и Болгария.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина в данный момент уже зарегистрирована в более 60 странах мира с населением свыше 3 млрд человек.