Власти Турции ослабили коронавирусные ограничения
Власти Турции 1 июня решили вновь ослабить ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Так, в стране начнут работать кафе и рестораны. В помещениях за одним столиком могут сидеть не больше двух человек, на веранде – не больше трех. Также возобновляют работу кинотеатры: они должны рассаживать зрителей в шахматном порядке. Власти разрешили заполнять кинозалы наполовину.
С 1 июня откроются для посетителей спортзалы и фитнес клубы, однако бассейны и бани останутся закрытыми. Власти страны продлили комендантский час по выходным, однако разрешили продуктовым магазинам и лавкам работать по воскресеньям.
Также будут отменены особые ограничения для граждан старше 65 лет и для детей, если они пройдут вакцинацию от коронавируса.
По данным университета Джонса Хопкинса, Турция занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. В стране зарегистрировано 5,2 млн случаев заражения вирусом и 47,5 тыс. смертей от него.
Ранее Россия продлила ограничение на авиасообщение с Турцией до 21 июня, сообщал оперштаб. Ограничение было введено 15 апреля. Пассажирское авиасообщение с Турцией было ограничено на фоне резкого роста числа случаев коронавируса в этой стране. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines. По той же причине были приостановлены рейсы в Танзанию.