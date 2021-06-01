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Власти Турции ослабили коронавирусные ограничения

Ведомости

Власти Турции 1 июня решили вновь ослабить ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Так, в стране начнут работать кафе и рестораны. В помещениях за одним столиком могут сидеть не больше двух человек, на веранде – не больше трех. Также возобновляют работу кинотеатры: они должны рассаживать зрителей в шахматном порядке. Власти разрешили заполнять кинозалы наполовину.

С 1 июня откроются для посетителей спортзалы и фитнес клубы, однако бассейны и бани останутся закрытыми. Власти страны продлили комендантский час по выходным, однако разрешили продуктовым магазинам и лавкам работать по воскресеньям.  

Также будут отменены особые ограничения для граждан старше 65 лет и для детей, если они пройдут вакцинацию от коронавируса.

По данным университета Джонса Хопкинса, Турция занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом. В стране зарегистрировано 5,2 млн случаев заражения вирусом и 47,5 тыс. смертей от него.

Ранее Россия продлила ограничение на авиасообщение с Турцией до 21 июня, сообщал оперштаб. Ограничение было введено 15 апреля. Пассажирское авиасообщение с Турцией было ограничено на фоне резкого роста числа случаев коронавируса в этой стране. Количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Их выполняют «Аэрофлот» и Turkish Airlines. По той же причине были приостановлены рейсы в Танзанию.

Ранее по теме: В Турции с 17 мая ослабят ограничения из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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