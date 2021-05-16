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В Турции с 17 мая ослабят ограничения из-за коронавируса

Ведомости

Ограничения, введенные в Турции из-за пандемии коронавируса, ослабят с 17 мая, сообщило Anadolu со ссылкой на постановление МВД страны.

Начиная с понедельника торговые центры и различные магазины смогут работать по будням до 20:00, а продуктовым и рынкам разрешат работу в выходные с 10:00 до 17:00. Гражданам (за исключением пенсионеров и несовершеннолетних) разрешаются междугородние поездки на общественном транспорте.

В то же время, в Турции сохраняется комендантский час, который, как отмечается, не распространяется на туристов.

26 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране национального локдауна до 17 мая. В этот день суточный прирост заразившихся коронавирусом в Турции составил 37 312 человек. 16 мая этот показатель снизился до 11 394 случая. 14 мая Эрдоган анонсировал ослабление мер против коронавируса в Турции с июня. Незадолго до анонсирования жесткого карантина Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение из своих международных аэропортов в турецкие и обратно до 1 июня.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Турция является пятой страной мира по количеству граждан с подтвержденным COVID-19. За все время пандемии инфекцию выявили более чем у 5 млн граждан. Из них 44 301 пациент умер в результате заболевания.

Ранее по теме: Эрдоган анонсировал ослабление мер против коронавируса в Турции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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