В Турции с 17 мая ослабят ограничения из-за коронавируса
Ограничения, введенные в Турции из-за пандемии коронавируса, ослабят с 17 мая, сообщило Anadolu со ссылкой на постановление МВД страны.
Начиная с понедельника торговые центры и различные магазины смогут работать по будням до 20:00, а продуктовым и рынкам разрешат работу в выходные с 10:00 до 17:00. Гражданам (за исключением пенсионеров и несовершеннолетних) разрешаются междугородние поездки на общественном транспорте.
В то же время, в Турции сохраняется комендантский час, который, как отмечается, не распространяется на туристов.
26 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране национального локдауна до 17 мая. В этот день суточный прирост заразившихся коронавирусом в Турции составил 37 312 человек. 16 мая этот показатель снизился до 11 394 случая. 14 мая Эрдоган анонсировал ослабление мер против коронавируса в Турции с июня. Незадолго до анонсирования жесткого карантина Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение из своих международных аэропортов в турецкие и обратно до 1 июня.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Турция является пятой страной мира по количеству граждан с подтвержденным COVID-19. За все время пандемии инфекцию выявили более чем у 5 млн граждан. Из них 44 301 пациент умер в результате заболевания.