Эрдоган анонсировал ослабление мер против коронавируса в Турции
Турция планирует с июня смягчить меры, принятые в стране в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, заявил в ходе пресс-конференции президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает местный телеканал NTV.
«С июня мы планируем значительно ослабить меры, чтобы сделать повседневную жизнь еще более комфортной», — сказал он. «Увенчав свой успех в сфере здравоохранения социальной и экономической поддержкой, Турция смогла не попасть в кризисный климат», — добавил он.
При этом до конца мая власти намерены действовать осторожно, подчеркнул глава государства. Он заявил также, что Турцию ждет светлое будущее.
26 апреля Эрдоган объявил о введении в стране национального локдауна до 17 мая. В этот день суточный прирост заразившихся коронавирусом в Турции составил 37 312 человек. 13 мая этот показатель снизился до 11 534 случаев. Незадолго до анонсирования жесткого карантина Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение из своих международных аэропортов в турецкие и обратно до 1 июня.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Турция является пятой страной мира по количеству граждан с подтвержденным COVID-19. За все время пандемии инфекцию выявили более чем у 5 млн граждан. Из них 44 059 пациентов умерли в результате заболевания.