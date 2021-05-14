Эрдоган анонсировал ослабление мер против коронавируса в Турции

26 апреля Эрдоган объявил о введении в стране национального локдауна до 17 мая. В этот день суточный прирост заразившихся коронавирусом в Турции составил 37 312 человек. 13 мая этот показатель снизился до 11 534 случаев. Незадолго до анонсирования жесткого карантина Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение из своих международных аэропортов в турецкие и обратно до 1 июня.