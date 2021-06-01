Лукашенко пригласил представителей ЛНР посетить Протасевича в Минске

Белорусский президент также обратил внимание на то, что Протасевич при задержании кричал о том, что ему грозит смертная казнь. «А наши журналисты оправдывали, что у нас не предусмотрено по такой статье смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация», — пояснил он.