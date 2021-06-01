Лукашенко пригласил представителей ЛНР посетить Протасевича в Минске
Минск не будет возражать против того, если представители следственных органов непризнанной Луганской народной республики посетят арестованного основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в белорусской столике в рамках расследования уголовного дела о преступлениях в Донбассе. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по сотрудничеству с РФ, в ходе которого он также рассказал об итогах переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.
«Есть нюанс: в Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело, и сказал, что если у них будут вопросы к ним – милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, на Донбассе», — сказал Лукашенко (цитата по «РИА Новости»).
Белорусский президент также обратил внимание на то, что Протасевич при задержании кричал о том, что ему грозит смертная казнь. «А наши журналисты оправдывали, что у нас не предусмотрено по такой статье смертная казнь, а 15 лет. Он знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация», — пояснил он.
Говоря об арестованной вместе с Протасевичем Софье Сапеге, которая является гражданской России, Лукашенко заявил, что он заверил своего российского коллегу в том, что «никаких не будет вопросов с доступом консулу». «Мы предоставляем не только информацию, хотите встречаться, встречайтесь, я сказал Путину об этом, никаких вопросов, это международная практика, но следствие мы будем вести в Белоруссии», — добавил Лукашенко.
Ранее сегодня Генпрокуратура ЛНР попросила власти Белоруссии выдать им арестованного Протасевича для проведения следственных действий. В конце мая Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против Протасевича о его участии в боях в Донбассе в составе добровольческого батальона «Азов» на стороне Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, Протасевич вступил в батальон летом 2014 г. и находился в его составе по зиму 2015 г. Он был заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты подразделения и несет ответственность за обстрелы населенных пунктов Донбасса из гаубиц, автоматических и зенитных пушек, а также минометов.
До этого председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал в операциях батальона «Азов» на Украине в качестве боевика-наемника. По словам главы ведомства, полученный там опыт тот активно применял в отношении Белоруссии, в частности, был организатором и координатором массовых беспорядков. В ноябре 2020 г. после протестов Протасевич был включен властями страны в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму.
Самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. После посадки с рейса были сняты и задержаны Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Позже обоих задержанных арестовали. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков канала в мессенджере