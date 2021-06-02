Минздрав надеется на скорую регистрацию «Спутника V» в ВОЗ и EMA
Замглавы Минздрава Сергей Глаголев выразил надежду, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и лекарственный регулятор ЕС (EMA) зарегистрируют вакцину от коронавируса «Спутник V» в ближайшие месяцы, сообщили «РИА Новости».
«Последний год мы интенсивнейшим образом общаемся со Всемирной организацией здравоохранения и с Европейским медицинским агентством на всех этапах до регистрации вакцины», — заявил Глаголев.
Представители организаций посещали Россию, проинспектировали производственные площадки вакцин и клинические исследования. Разработчик вакцины – НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи – вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) заканчивают подготовку к международному регистрационному досье.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина в данный момент уже зарегистрирована в более 60 странах мира с населением свыше 3 млрд человек.