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Минздрав надеется на скорую регистрацию «Спутника V» в ВОЗ и EMA

Ведомости

Замглавы Минздрава Сергей Глаголев выразил надежду, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и лекарственный регулятор ЕС (EMA) зарегистрируют вакцину от коронавируса «Спутник V» в ближайшие месяцы, сообщили «РИА Новости».

«Последний год мы интенсивнейшим образом общаемся со Всемирной организацией здравоохранения и с Европейским медицинским агентством на всех этапах до регистрации вакцины», — заявил Глаголев.

Представители организаций посещали Россию, проинспектировали производственные площадки вакцин и клинические исследования. Разработчик вакцины – НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи – вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) заканчивают подготовку к международному регистрационному досье.

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 97,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина в данный момент уже зарегистрирована в более 60 странах мира с населением свыше 3 млрд человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных