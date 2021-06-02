Путин призвал граждан вакцинироваться от коронавируса

«Вакцинация – чрезвычайно важная вещь. Мы много с вами раз об этом говорили, и я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс, вас поддержать в достижении необходимых результатов, целей и объемов вакцинации. Как вы знаете, и сам вакцинировался, и всех граждан призываю это делать», — сказал Путин.