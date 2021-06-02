Путин призвал граждан вакцинироваться от коронавируса
Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством призвал граждан России делать прививки от коронавируса. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».
«Вакцинация – чрезвычайно важная вещь. Мы много с вами раз об этом говорили, и я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс, вас поддержать в достижении необходимых результатов, целей и объемов вакцинации. Как вы знаете, и сам вакцинировался, и всех граждан призываю это делать», — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что вводить обязательную прививку от коронавируса в России нельзя. По мнению президента, такая мера нецелесообразна.
На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».