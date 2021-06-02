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Путин призвал граждан вакцинироваться от коронавируса

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством призвал граждан России делать прививки от коронавируса. Трансляция совещания велась на телеканале «Россия 24».

«Вакцинация – чрезвычайно важная вещь. Мы много с вами раз об этом говорили, и я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс, вас поддержать в достижении необходимых результатов, целей и объемов вакцинации. Как вы знаете, и сам вакцинировался, и всех граждан призываю это делать», — сказал Путин.

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Ранее Путин заявил, что вводить обязательную прививку от коронавируса в России нельзя. По мнению президента, такая мера нецелесообразна.

На сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» — в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт». 

Ранее по теме: В Кремле назвали темы выступления Путина на ПМЭФ-2021

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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