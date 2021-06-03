Россия выразила протест Японии после инцидента с рыболовным судном у Сахалина
МИД России выразил протест посольству Японии после инцидента с японской рыболовецкой шхуной, которая находилась в исключительной экономической зоне РФ и была задержана, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с инцидентом 28 мая с.г. с японской рыболовной шхуной «Эйхо-мару 172». Судно было обнаружено российскими пограничниками в исключительной экономической зоне Российской Федерации у о.Сахалин, не отвечало на запросы, предприняло попытку бегства и при преследовании опасно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа», — указано в сообщении МИД РФ.
В министерстве добавили, что судно было отконвоировано в порт Корсаков для дальнейшего разбирательства, подчеркнув, что в ходе инцидента пограничники действовали в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.
Ранее МИД Японии выразил протест Москве из-за задержания японского рыболовецкого судна в Охотском море. По версии японской стороны, оно находилось в исключительной экономической зоне Японии. Токио потребовал освободить корабль.