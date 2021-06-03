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Россия выразила протест Японии после инцидента с рыболовным судном у Сахалина

Ведомости

МИД России выразил протест посольству Японии после инцидента с японской рыболовецкой шхуной, которая находилась в исключительной экономической зоне РФ и была задержана, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с инцидентом 28 мая с.г. с японской рыболовной шхуной «Эйхо-мару 172». Судно было обнаружено российскими пограничниками в исключительной экономической зоне Российской Федерации у о.Сахалин, не отвечало на запросы, предприняло попытку бегства и при преследовании опасно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа», — указано в сообщении МИД РФ.

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В министерстве добавили, что судно было отконвоировано в порт Корсаков для дальнейшего разбирательства, подчеркнув, что в ходе инцидента пограничники действовали в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.

Ранее МИД Японии выразил протест Москве из-за задержания японского рыболовецкого судна в Охотском море. По версии японской стороны, оно находилось в исключительной экономической зоне Японии. Токио потребовал освободить корабль.

Ранее по теме: Токио потребовал освободить задержанное Россией рыболовецкое судно

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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