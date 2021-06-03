Протасевич признал вину по статье о подготовке беспорядков в Белоруссии
Арестованный в Минске бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что признает вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 уголовного кодекса Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Об этом он рассказал в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
«Я это открыто признаю, я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 числа (9 августа прошлого года. — прим. ред). Как только мне представили документы, предъявили обвинения, я сразу признал свою вину по 342-й части уголовного кодекса, это организация массовых несанкционированных акций, не помню в подробностях, я действительно сразу и в полном объеме признал свою вину по этой части. Дальше я осознал, что призывы, которые опубликовал я в том числе, стали следствием того, что на улице начались неконтролируемые беспорядки, по сути три дня Минск жил в хаосе», — сказал Протасевич на видео, опубликованном в telegram-канале ОНТ.
Также Протасевич рассказал, что после того, как уличная активность оппозиции в Белоруссии «стихла», он открыто заявлял о том, что призывать к новым публичным акциям нет смысла. «У меня был лично конфликт, в том числе в штабе... об уличной активности, я открыто говорил, что у нас нет улицы, у нас ее нет и не будет, глупо пытаться, дальше выходить уже никто не будет. Нужно сосредоточиться на других задачах», — добавил он.
По его словам, личность основателя Nexta Степана Путило переоценена. «На самом деле, это тот человек, который никогда не принимал решения о протестах и других вещах. На самом деле Nexta это был не проект Путило, его с самого начала придумал другой белорусский журналист Владимир Чуденцов», — пояснил он, добавив, что в последствии telegram-каналом занимался только он. «Я воспринимал его как свое детище», — сказал Протасевич.
«Изначально проект Nexta жил за счет рекламы... тогда еще не было речи о грантах, позже Степан запустил читательские пожертвования, чтобы люди могли поддержать проект, это нормальное средство монетизации, когда читатели по своей воле могут поддержать редакцию. Первой точкой конфликта стало российское финансирование проекта Nexta, вы сейчас удивитесь, но российские деньги там присутствуют. Когда открылись читательские пожертвования, поступали небольшие пожертвования... потом Степан похвастался, что одна российская компания нам регулярно делает крупные переводы... там прямо было видно, Степан показывал на мониторе, +$3 тыс., регулярно, сейчас название фирмы не вспомню», — добавил он. По его словам, впоследствии Путило просил публиковать материалы, которые присылала «российская компания».
Протасевич продолжил, что «никогда не получал больших денег», а жил в Литве на «стандартную зарплату» в 1250 евро в месяц.
Самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. После посадки с рейса были сняты и задержаны Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Позже обоих задержанных арестовали. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков канала в мессенджере
Выборы в Белоруссии прошли 9 августа прошлого года. По официальным данным, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал на них 80,08% голосов избирателей, а Тихановская — 10,09%. После этого в стране начались акции протеста, которые впоследствии сошли на нет. После выборов ряд западных стран заявили о не признании их итогов и ввели против Минска санкции.