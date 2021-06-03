Протасевич признал вину по статье о подготовке беспорядков в Белоруссии

«Я это открыто признаю, я был одним из тех людей, которые опубликовали призывы выйти на улицу 9 числа (9 августа прошлого года. — прим. ред). Как только мне представили документы, предъявили обвинения, я сразу признал свою вину по 342-й части уголовного кодекса, это организация массовых несанкционированных акций, не помню в подробностях, я действительно сразу и в полном объеме признал свою вину по этой части. Дальше я осознал, что призывы, которые опубликовал я в том числе, стали следствием того, что на улице начались неконтролируемые беспорядки, по сути три дня Минск жил в хаосе», — сказал Протасевич на видео, опубликованном в telegram-канале ОНТ.