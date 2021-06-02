Протасевич рассказал о возможной «подставе» после конфликта с коллегой

«У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас с тобой, мол, два сильных лидерских характера, поэтому у нас рано или поздно будут какие-то проблемы... Является ли эта ситуация продолжением конфликта? Я думал об этом с учетом того, что единственный раз, когда я написал, как и куда и на каком самолете я буду лететь и перемещаться, это было в рабочем чате за 40 минут до вылета, где есть и этот человек. Получается такая ситуация... я подумал, что меня просто подставили, как только я это сказал, я сразу оказался в Минске», — рассказал Протасевич.