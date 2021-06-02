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Протасевич рассказал о возможной «подставе» после конфликта с коллегой

Ведомости

Арестованный в Минске бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич заявил, что его задержание могло стать результатом «подставы» со стороны одного из коллег, с которым у него был конфликт. Об этом Протасевич рассказал на видео, опубликованном в telegram-канале белорусского ОНТ.

«У меня был личностный конфликт только с одним человеком, достаточно напряженный. Особенно в последние дни. Изначально у нас не было конфликтов, но на первой пьянке он сказал, что будут проблемы. У нас с тобой, мол, два сильных лидерских характера, поэтому у нас рано или поздно будут какие-то проблемы... Является ли эта ситуация продолжением конфликта? Я думал об этом с учетом того, что единственный раз, когда я написал, как и куда и на каком самолете я буду лететь и перемещаться, это было в рабочем чате за 40 минут до вылета, где есть и этот человек. Получается такая ситуация... я подумал, что меня просто подставили, как только я это сказал, я сразу оказался в Минске», — рассказал Протасевич.

На видео он сидит в комнате и курит сигарету, кроме него в кадре никого не видно, наручников на нем тоже нет. Протасевич добавил, что человек, с которым у него был конфликт, связан с «киберпартизанами», которые занимались рассылкой ложных сообщений о минировании в Белоруссии.

Также он рассказал, что, по его мнению, в настоящее время в Белоруссии нет смысла накалять протестную активность. Он полагает, что для этого нужно, чтобы в белорусской экономике начались серьезные проблемы. «Когда я был в Вильнюсе, открыто говорил — сейчас уличная активность не нужна. Как минимум надо ждать, когда накалится ситуация в экономике», — добавил Протасевич. Кроме того, он также сказал, что после приземления в Минске старался держаться подальше от своей подруги Софьи Сапеги, опасаясь, что ее задержат вместе с ним.

Самолет авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о бомбе. После посадки с рейса были сняты и задержаны Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Позже обоих задержанных арестовали. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков канала в мессенджере

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Ранее председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что Протасевич участвовал в операциях батальона «Азов» на Украине в качестве боевика-наемника. По словам главы ведомства, полученный там опыт тот активно применял в отношении Белоруссии, в частности, был организатором и координатором массовых беспорядков. В ноябре 2020 г. после протестов Протасевич был включен властями страны в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму.

В конце мая Генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело против Протасевича о его участии в боях в Донбассе в составе добровольческого батальона «Азов» на стороне Вооруженных сил Украины. По данным ведомства, Протасевич вступил в батальон летом 2014 г. и находился в его составе по зиму 2015 г. Он был заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты подразделения и несет ответственность за обстрелы населенных пунктов Донбасса из гаубиц, автоматических и зенитных пушек, а также минометов.

Ранее по теме: Лукашенко пригласил представителей ЛНР посетить Протасевича в Минске

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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