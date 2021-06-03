Полиция освободила Гудкова под обязательство о явке

Гудкова задержали 1 мая, он проходит подозреваемым по делу, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Также была задержана его тетя Ирина Ермилова.