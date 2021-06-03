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Полиция освободила Гудкова под обязательство о явке

Ведомости

МВД освободило экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова из изолятора временного содержания (ИВС) под обязательство о явке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

«Дмитрия высадили на улице, на Пушкинской площади», — сказал адвокат, уточнив, что Гудков остается подозреваемым по делу о причинении имущественного ущерба.

Гудкова задержали 1 мая, он проходит подозреваемым по делу, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Также была задержана его тетя Ирина Ермилова.

Агентство отмечает, поводом для возбуждения дела стала неуплата долга за аренду нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму свыше 1 млн руб., организацию, которая снимала помещение, возглавляла Ермилова. Потерпевшей стороной по делу выступает департамент городского имущества — собственник помещения.

Ранее по теме: Дмитрий Гудков задержан по подозрению в причинении имущественного ущерба

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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