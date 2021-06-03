Полиция освободила Гудкова под обязательство о явке
МВД освободило экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова из изолятора временного содержания (ИВС) под обязательство о явке, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.
«Дмитрия высадили на улице, на Пушкинской площади», — сказал адвокат, уточнив, что Гудков остается подозреваемым по делу о причинении имущественного ущерба.
Гудкова задержали 1 мая, он проходит подозреваемым по делу, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). Также была задержана его тетя Ирина Ермилова.
Агентство отмечает, поводом для возбуждения дела стала неуплата долга за аренду нежилого помещения в 2015-2017 годах на сумму свыше 1 млн руб., организацию, которая снимала помещение, возглавляла Ермилова. Потерпевшей стороной по делу выступает департамент городского имущества — собственник помещения.