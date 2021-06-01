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Дмитрий Гудков задержан по подозрению в причинении имущественного ущерба

Ведомости

Политик Дмитрий Гудков задержан на двое суток по подозрению в неуплате аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Гудков задержан на 48 часов до избрания меры пресечения. Он проходит подозреваемым по делу, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)», — сообщил собеседник агентства.

По данным другого источника агентства, Гудков вину не признает. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Информацию о задержании Гудкова подтвердил агентству руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, чьи адвокаты представляют интересы политика.

До этого адвокат Сергей Бадамшин рассказал, что уголовное дело в отношении Гудкова расследуется ГСУ ГУ МВД по Москве. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества — собственник помещения.

Ранее сегодня Гудков сообщил, что у него на даче под Коломной с утра прошли обыски. Также обыски прошли у бывшего председателя «Открытой России» (признана нежелательной организацией на территории РФ) Александра Соловьева.

Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали в петербургском аэропорту Пулково бывшего координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Он собирался вылететь рейсом Санкт-Петербург-Варшава.

Ранее по теме: К политику Дмитрию Гудкову пришли с обыском

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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