Дмитрий Гудков задержан по подозрению в причинении имущественного ущерба
Политик Дмитрий Гудков задержан на двое суток по подозрению в неуплате аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах, сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Гудков задержан на 48 часов до избрания меры пресечения. Он проходит подозреваемым по делу, которое расследуется по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием)», — сообщил собеседник агентства.
По данным другого источника агентства, Гудков вину не признает. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы. Информацию о задержании Гудкова подтвердил агентству руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, чьи адвокаты представляют интересы политика.
До этого адвокат Сергей Бадамшин рассказал, что уголовное дело в отношении Гудкова расследуется ГСУ ГУ МВД по Москве. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества — собственник помещения.
Ранее сегодня Гудков сообщил, что у него на даче под Коломной с утра прошли обыски. Также обыски прошли у бывшего председателя «Открытой России» (признана нежелательной организацией на территории РФ) Александра Соловьева.
Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали в петербургском аэропорту Пулково бывшего координатора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Он собирался вылететь рейсом Санкт-Петербург-Варшава.