Приставы ищут имущество Навального для взыскания 29 млн рублей
Судебные приставы ищут имущество основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, чтобы взыскать 29 млн руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.
«Насколько я знаю, у Навального лично, кроме единственного жилого помещения, ничего нет. А у нас по Гражданско-процессуальному кодексу обращение взыскания на единственное жилое помещение не производится. Будем дальше искать — денежные средства, имущество», — рассказал Аристов.
Глава ведомства отметил, что исполнительное производство в отношении Навального продолжается, оно длится три года. С основателя ФБК взыскали часть суммы, однако Аристов не смог назвать точные цифры. «В течение этого времени все, что будет появляться у Навального, конечно, будет взыскиваться», — пояснил он.
Ранее арбитражный суд Москвы взыскал с Алексея Навального, Соболь и самого ФБК почти 88 млн руб. по иску ООО «Московский школьник». Поводом для иска стала публикация, в которой говорилось, что компания поставляла некачественное питание в столичные школы и детские сады. ФБК утверждал, что «Московский школьник» принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, однако в самой компании эту информацию опровергли. Позже предприятие Пригожина «Конкорд», которое в данном судебном разбирательстве выступает как третье лицо, пояснило, что предприниматель выкупил долг Навального и Соболь перед «Московским школьником».
Сейчас Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области по делу «Ив Роше».