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Приставы ищут имущество Навального для взыскания 29 млн рублей

Ведомости

Судебные приставы ищут имущество основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, чтобы взыскать 29 млн руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрия Аристова.

«Насколько я знаю, у Навального лично, кроме единственного жилого помещения, ничего нет. А у нас по Гражданско-процессуальному кодексу обращение взыскания на единственное жилое помещение не производится. Будем дальше искать — денежные средства, имущество», — рассказал Аристов.

Глава ведомства отметил, что исполнительное производство в отношении Навального продолжается, оно длится три года. С основателя ФБК взыскали часть суммы, однако Аристов не смог назвать точные цифры. «В течение этого времени все, что будет появляться у Навального, конечно, будет взыскиваться», — пояснил он.

Ранее арбитражный суд Москвы взыскал с Алексея Навального, Соболь и самого ФБК почти 88 млн руб. по иску ООО «Московский школьник». Поводом для иска стала публикация, в которой говорилось, что компания поставляла некачественное питание в столичные школы и детские сады. ФБК утверждал, что «Московский школьник» принадлежит бизнесмену Евгению Пригожину, однако в самой компании эту информацию опровергли. Позже предприятие Пригожина «Конкорд», которое в данном судебном разбирательстве выступает как третье лицо, пояснило, что предприниматель выкупил долг Навального и Соболь перед «Московским школьником».

Сейчас Навальный отбывает наказание в колонии во Владимирской области по делу «Ив Роше».

Ранее по теме: Навальный заявил о возбуждении против него нового уголовного дела

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных