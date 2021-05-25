Навальный заявил о возбуждении против него нового уголовного дела
Против находящегося в заключении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) Алексея Навального возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в оскорблении судьи Веры Акимовой во время процесса о клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
«Мое преступление, расследуемое самой высшей следственной инстанцией — это оскорбление судьи Акимовой», — написал Навальный в Instagram, сообщая, что к нему в колонию пришли следователи, чтобы ознакомить с материалами обвинения. Согласно ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) основателю ФБК может грозить штраф до 40 000 руб. или обязательные работы.
Навальный также подтвердил, что против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 239 УКРФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан) в связи с тем, что основатель ФБК «побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей». О возбуждении этого дела в апреле сообщала команда организации, однако ее основатель тогда эту информацию не подтверждал. Навальный также упомянул в своем посте в соцсети об ознакомлении его с материалами возбужденного в 2019 г. дела об отмывании 1 млрд руб. пожертвований, поступивших в фонд.
Поводом для возбуждения нового дела об оскорблении судьи стали высказывания Навального во время процесса по делу о клевете на ветерана. Последнее возбудили в середине июня 2020 г. Оно касается комментария основателя ФБК к ролику телеканала RT, в котором в канун голосования по поправкам в Конституцию российские общественные деятели и артисты читают преамбулу к основному закону. В числе задействованных в ролике оказался и ветеран Артеменко (на тот момент ему было 93 года). Пожилой мужчина также высказал положительную оценку анонсированных изменений в Конституцию. Судья Акимова признала Навального виновным и обязала выплатить штраф в размере 850 тыс. руб.
Навальный вины не признавал, обвинял судью в некомпетентности, нарушениях судебного процесса и требовал ее отвода. После этого сторона обвинения предложила направить в Следственный комитет материалы об оскорблении судьи и представителя прокуратуры. Навальный настаивал, что в его высказываниях не было оскорблений.
Сейчас основатель ФБК отбывает наказание в исправительной колонии №2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока.