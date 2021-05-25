Навальный заявил о возбуждении против него нового уголовного дела

Навальный также подтвердил, что против него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 239 УКРФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан) в связи с тем, что основатель ФБК «побуждал граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей». О возбуждении этого дела в апреле сообщала команда организации, однако ее основатель тогда эту информацию не подтверждал. Навальный также упомянул в своем посте в соцсети об ознакомлении его с материалами возбужденного в 2019 г. дела об отмывании 1 млрд руб. пожертвований, поступивших в фонд.