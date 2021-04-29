В ФБК сообщили о новом уголовном деле в отношении Навального

Навальный уже отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года. Против Волкова, который находится за границей, возбуждено уголовное дело о призывах к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста 23 января (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ), он объявлен в межгосударственный розыск. В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова на два месяца. На отца Жданова, находящегося также за границей, завели уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ).