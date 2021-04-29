В ФБК сообщили о новом уголовном деле в отношении Навального
В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) заявили, что в материалах дела о признании организации экстремистской упоминается новое уголовное дело, по которому проходит Алексей Навальный, директор фонда Иван Жданов и руководитель распущенной сегодня сети «Штабов Навального» Леонид Волков.
Как следует из информации, размещенной на сайте, дело возбуждено по ч. 1 ст. 239 УКРФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Она предусматривает лишение свободы за создание и руководство такой организацией на срок до четырех лет. Кроме того, осужденные по этой статье не имеют права баллотироваться на выборные должности в течение 5 лет со дня снятия или погашения судимости.
Дело якобы возбуждено еще 4 февраля. Навальный, Жданов и Волков проходят по нему как подозреваемые.
ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах подтвердило возбуждение дела в отношении Навального и руководителей ФБК, однако официального подтверждения СК пока не поступало.
Ранее сегодня Волков заявил о роспуске структуры «Штабов Навального», так как ее существование, по его словам, подводит структурные подразделения и его сотрудников «под статью об экстремизме».
16 апреля прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры подала иск о признании экстремистскими ФБК, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и движения «Штабы Навального». В ведомстве пояснили, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». 26 апреля решением прокурора Москвы деятельность штабов Навального была приостановлена. 27 апреля Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК и ФЗПГ.
Навальный уже отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года. Против Волкова, который находится за границей, возбуждено уголовное дело о призывах к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста 23 января (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ), он объявлен в межгосударственный розыск. В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова на два месяца. На отца Жданова, находящегося также за границей, завели уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ).