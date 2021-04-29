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В ФБК сообщили о новом уголовном деле в отношении Навального

Ведомости

В Фонде борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иноагентом) заявили, что в материалах дела о признании организации экстремистской упоминается новое уголовное дело, по которому проходит Алексей Навальный, директор фонда Иван Жданов и руководитель распущенной сегодня сети «Штабов Навального» Леонид Волков.

Как следует из информации, размещенной на сайте, дело возбуждено по ч. 1 ст. 239 УКРФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан). Она предусматривает лишение свободы за создание и руководство такой организацией на срок до четырех лет. Кроме того, осужденные по этой статье не имеют права баллотироваться на выборные должности в течение 5 лет со дня снятия или погашения судимости.

Дело якобы возбуждено еще 4 февраля. Навальный, Жданов и Волков проходят по нему как подозреваемые.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах подтвердило возбуждение дела в отношении Навального и руководителей ФБК, однако официального подтверждения СК пока не поступало.

Ранее сегодня Волков заявил о роспуске структуры «Штабов Навального», так как ее существование, по его словам, подводит структурные подразделения и его сотрудников «под статью об экстремизме».

16 апреля прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры подала иск о признании экстремистскими ФБК, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) и движения «Штабы Навального». В ведомстве пояснили, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». 26 апреля решением прокурора Москвы деятельность штабов Навального была приостановлена. 27 апреля Мосгорсуд ограничил деятельность ФБК и ФЗПГ.

Навальный уже отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока, в том числе до предполагаемого отравления 20 августа прошлого года. Против Волкова, который находится за границей, возбуждено уголовное дело о призывах к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях протеста 23 января (ч. 2 ст. 151.2 УК РФ), он объявлен в межгосударственный розыск. В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова на два месяца. На отца Жданова, находящегося также за границей, завели уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). 

Ранее по теме: Волков объявил о роспуске сети штабов Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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