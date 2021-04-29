Леонид Волков объявил о роспуске сети штабов Навального
Руководитель сети штабов основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального Леонид Волков заявил о роспуске организации. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Сохранение работы сети штабов Навального в нынешнем виде невозможно: оно немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает», — написал он. При этом он подчеркнул: организации не поможет ребрендинг.
«Мы не сможем даже сделать вид, что это теперь какая-то другая организация — только «эксперты» из следственного комитета будут решать, это другая организация или та же самая, и тут уж не надо быть экспертом, чтобы предугадать, что они решат. Увы, работать в таких условиях невозможно. Мы официально распускаем сеть штабов Навального», — добавил Волков.
16 апреля прокуратура Москвы по поручению Генпрокуратуры подала иск о признании экстремистскими ФБК, ФЗПГ и движения «Штабы Навального». В ведомстве пояснили, что «под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации». 26 апреля решением прокурора Москвы деятельность штабов Навального была приостановлена.