Путин прокомментировал арест Протасевича

«Я даже не хочу вникать в это дело. Это нас не касается совершенно. И повторяю еще раз: я не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Белоруссии. Истина всегда, как обычно, где-то там посередине находится, поэтому лучше не вмешиваться, лучше дать возможность людям самим разобраться», — сказал Путин.