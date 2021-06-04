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Путин прокомментировал арест Протасевича

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) заявил, что не знает, кто такой экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, и знать не хочет.

«Вы нас затюкали вот этими вопросами. И меня, и канцлера. Какой-то Роман Протасевич. Я знать его не знаю и знать не хочу. Пускай он там делает, что хочет», — сказал глава государства.

Путин отметил, что не знает, что на самом деле произошло с самолетом Ryanair 23 мая, после экстренной посадки которого в Минске был задержан и затем арестован находившийся на борту Протасевич. Президент также исключил участие российских спецслужб в операции по посадке самолета.

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«Я даже не хочу вникать в это дело. Это нас не касается совершенно. И повторяю еще раз: я не хочу оценок давать политическим процессам, которые происходят в Белоруссии. Истина всегда, как обычно, где-то там посередине находится, поэтому лучше не вмешиваться, лучше дать возможность людям самим разобраться», — сказал Путин.

На порос о том, посадила бы Россия пролетавший через ее воздушное пространство самолет, например, из Лондона в Таиланд, если бы на борту был разыскиваемый человек, или нет, президент ответил: «Не скажу».

Самолет ирландской авиакомпании Ryanair рейса Афины-Вильнюс 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения Минобороны Белоруссии о минировании. Впоследствии оно не подтвердилось. После посадки с рейса были сняты и задержаны Протасевич и его подруга, россиянка Софья Сапега. Обоих задержанных арестовали. Сапега на видео, опубликованном провластным белорусским Telegram-каналом «Желтые сливы», заявила, что является редактором публикующего личные данные белорусских силовиков канала.

Накануне Протасевич в интервью белорусскому каналу ОНТ заявил, что признает вину в совершении преступления, предусмотренного ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Ранее он был объявлен в республике в розыск и вошёл в список лиц, причастных к экстремизму и терроризму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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