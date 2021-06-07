«Коммерсантъ» узнал детали дела о взятках в Минобороны на 350 млн рублей

По данным «Коммерсанта», бизнесмен Алексей Калитин в феврале 2014 г. договорился с бывшим сотрудником продуправления Минобороны Алексеем Пожидаевым, что тот найдет людей, которые заранее будут предоставлять ему информацию о госзакупках в Минобороны. Старший офицер отдела технического обеспечения продуправления подполковник Алексей Гринюк согласился за 20 млн руб. скинуть на флешку планы закупок управления на 2015 г. и помочь компаниям Калитина выиграть тендеры.