«Коммерсантъ» узнал детали дела о взятках в Минобороны на 350 млн рублей
Уголовное дело бывшего начальника продовольственного управления Минобороны Александра Бережного, которого обвиняют в получении рекордной для ведомства взятки, будет передано в суд, пишет «Коммерсантъ».
Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР обвинило бывшего начальника продовольственного управления Минобороны Александра Бережного в получении взяток в составе организованной группы на сумму более 350 млн руб. По данным издания, дело будет рассматривать 235-й гарнизонный военный суд. Кроме Бережного, по делу проходят бывший главный эксперт продовольственного управления подполковник Алексей Гринюк, экс-начальник отдела проведения конкурентных процедур по государственному заказу департамента государственных закупок Минобороны Юрий Решетников, экс-начальник отдела техобеспечения продовольственного управления Минобороны, полковник Александр Вакулин.
По данным «Коммерсанта», бизнесмен Алексей Калитин в феврале 2014 г. договорился с бывшим сотрудником продуправления Минобороны Алексеем Пожидаевым, что тот найдет людей, которые заранее будут предоставлять ему информацию о госзакупках в Минобороны. Старший офицер отдела технического обеспечения продуправления подполковник Алексей Гринюк согласился за 20 млн руб. скинуть на флешку планы закупок управления на 2015 г. и помочь компаниям Калитина выиграть тендеры.
Затем подполковник Гринюк, по версии следствия, организовал преступную группу, чтобы помогать Калитину выигрывать тендеры на поставки автомобильных кухонь, рефрижераторов, посуды и т.д. для Минобороны. В группу вошли начальником отдела размещения государственного заказа ДРГЗ Александр Борувков, его заместитель Юрий Решетников, Александр Бережной и его заместитель Александр Вакулин. Бережной имел право подписи решений на оплату госзакупок.
По версии следствия, с февраля 2014 г. по апрель 2017 гг., когда Калитина и Пожидаева задержали сотрудники ФСБ, военные получили от бизнесмена 368,7 млн руб. в виде взяток, из них 133 млн они не успели потратить. Пожидаев за посредничество получил еще 167 млн руб.
Издание отметило, что у полковника Бережного по иску прокуратуры конфисковали элитную квартиру с машино-местом на юго-западе Москвы, в которой «только сантехника и занавески стоили 5 млн руб.», BMW 520i и Audi A4 за 3,5 млн руб.