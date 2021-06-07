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Безос объявил о намерении лететь в космос 20 июля

Ведомости

Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос 20 июля отправится в космос вместе со своим братом Марком на многоразовом космическом корабле New Shepard. Об этом сам бизнесмен сообщил на своей странице в Instagram.

«С тех пор, как мне исполнилось пять лет, я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом», — написал он.

О намерении отправить людей в космос Blue Origin сообщила ранее, 5 мая. Тогда же компания объявила о старте аукциона, победитель которого сможет присоединиться к членам экипажа. Вырученные средства планируется направить в фонд Club for the Future, который работает над привлечением молодых людей к изучению космоса и развитию технологий для жизни за пределами Земли.

В Blue Origin отметили, что на данный момент участие в торгах приняли почти 6000 человек из 143 стран мира. Общий объем торгов достиг $2,8 млн.

Безос является одним из богатейших людей планеты. Долгое время он занимал первую строчку рейтинга людей с наибольшим состоянием Forbes Real-time. В конце мая его сместил на вторую позицию президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Сейчас состояние Безоса оценивается в $186,2 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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