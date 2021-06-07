Безос объявил о намерении лететь в космос 20 июля
Основатель Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос 20 июля отправится в космос вместе со своим братом Марком на многоразовом космическом корабле New Shepard. Об этом сам бизнесмен сообщил на своей странице в Instagram.
«С тех пор, как мне исполнилось пять лет, я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я отправлюсь в это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом», — написал он.
О намерении отправить людей в космос Blue Origin сообщила ранее, 5 мая. Тогда же компания объявила о старте аукциона, победитель которого сможет присоединиться к членам экипажа. Вырученные средства планируется направить в фонд Club for the Future, который работает над привлечением молодых людей к изучению космоса и развитию технологий для жизни за пределами Земли.
В Blue Origin отметили, что на данный момент участие в торгах приняли почти 6000 человек из 143 стран мира. Общий объем торгов достиг $2,8 млн.
Безос является одним из богатейших людей планеты. Долгое время он занимал первую строчку рейтинга людей с наибольшим состоянием Forbes Real-time. В конце мая его сместил на вторую позицию президент группы Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно. Сейчас состояние Безоса оценивается в $186,2 млрд.