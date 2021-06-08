В России за сутки выявили 9977 случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в России зарегистрировали 9977 новых случаев коронавируса, сообщил оперштаб. За сутки выздоровели 8883 заболевших, погибли — 379. За весь период заразились коронавирусом 5 145 843 человека, выздоровели 4 752 085 пациентов. Умерли 124 496 человек.
7 июня оперштаб сообщил о 9429 случаях заражения.
В Москве за сутки коронавирус выявили у 3817 человек, за весь период пандемии – у 1 205 090 пациентов. 104 568 человек продолжают лечение от вируса, 1 079 932 человека уже вылечились. 20 590 пациентов умерли от коронавируса в Москве.
В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 846 случаев заражения, Московская область – 776 случаев, Нижегородская область – 163, Ростовская область – 155, Воронежская область – 140 случаев.
По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,4 млн случаев, на втором месте Индия – 29 млн, на третьем месте Бразилия – 17 млн, на четвертом месте Франция – 5,8 млн, на пятом месте Турция – 5,3 млн. Во всем мире зарегистрировано 173,6 млн случаев заражения коронавирусом и 3,7 млн смертей от него.