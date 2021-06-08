В России за сутки выявили 9977 случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки коронавирус выявили у 3817 человек, за весь период пандемии – у 1 205 090 пациентов. 104 568 человек продолжают лечение от вируса, 1 079 932 человека уже вылечились. 20 590 пациентов умерли от коронавируса в Москве.