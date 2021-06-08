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В России за сутки выявили 9977 случаев заражения коронавирусом

Ведомости

За последние сутки в России зарегистрировали 9977 новых случаев коронавируса, сообщил оперштаб. За сутки выздоровели 8883 заболевших, погибли — 379. За весь период заразились коронавирусом 5 145 843 человека, выздоровели 4 752 085 пациентов. Умерли 124 496 человек.

7 июня оперштаб сообщил о 9429 случаях заражения.

В Москве за сутки коронавирус выявили у 3817 человек, за весь период пандемии – у 1 205 090 пациентов. 104 568 человек продолжают лечение от вируса, 1 079 932 человека уже вылечились. 20 590 пациентов умерли от коронавируса в Москве.

В топ-5 регионов по суточному приросту заболеваемости, кроме Москвы, вошли Санкт-Петербург – 846 случаев заражения, Московская область – 776 случаев, Нижегородская область – 163, Ростовская область – 155, Воронежская область – 140 случаев.

По данным Университета Джонса Хопкинса, Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом. Первое место занимают США – 33,4 млн случаев, на втором месте Индия – 29 млн, на третьем месте Бразилия – 17 млн, на четвертом месте Франция – 5,8 млн, на пятом месте Турция – 5,3 млн. Во всем мире зарегистрировано 173,6 млн случаев заражения коронавирусом и 3,7 млн смертей от него.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных