«Коммерсантъ» узнал о планах запустить в России цифровое портфолио школьников
До конца 2022 г. в России пройдет эксперимент по внедрению цифрового профиля учащихся, где будет собрано их портфолио. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующую концепцию Минпросвещения и источники.
Как следует из документа, который Минпросвещения собирается согласовать с Минцифры, цифровой профиль учащегося предполагается сделать обязательным при первом обращении за образовательной услугой — при зачислении в первый класс или даже в детский сад. В нем будут фиксироваться достижения ребенка и другие актуальные сведения, «необходимые для идентификации в рамках образовательного процесса».
Система будет использовать информацию текущих реестров органов исполнительной власти и государственных информационных систем. Для этого создадут распределенный реестр. Запросы в различные системы будут совершаться с использованием обезличенных идентификаторов. Источник газеты уточнил, что эксперимент по созданию цифрового профиля пройдет до 31 декабря 2022 г.
Эксперты, опрошенные газетой, отмечают, что сама по себе идея хорошая и уже используется в ряде западных стран, в частности в Швеции. Однако они предупреждают об опасности ранжирования детей по их достижениям с ранних этапов обучения, а также опасаются возможных утечек огромных массивов данных детей, которые будут собираться для цифрового портфолио.
В марте руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что с опытом пандемии и цифровизации Единый государственный экзамен (ЕГЭ) к 2030 г. может сильно измениться и властями обсуждается вопрос его замены на другую процедуру для поступления в вуз. Одной из таких процедур, по его словам, может стать создание «цифровой копилки» для детей. Она, как пояснял Музаев, может стать неким портфолио с достижениями ребенка для поступления в вуз. В то же время он отметил, что полный отказ от ЕГЭ не произойдет, так как портфолио московских и петербургских школьников будет априори богаче из-за больших возможностей.