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«Коммерсантъ» узнал о планах запустить в России цифровое портфолио школьников

Ведомости

До конца 2022 г. в России пройдет эксперимент по внедрению цифрового профиля учащихся, где будет собрано их портфолио. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующую концепцию Минпросвещения и источники.

Как следует из документа, который Минпросвещения собирается согласовать с Минцифры, цифровой профиль учащегося предполагается сделать обязательным при первом обращении за образовательной услугой — при зачислении в первый класс или даже в детский сад. В нем будут фиксироваться достижения ребенка и другие актуальные сведения, «необходимые для идентификации в рамках образовательного процесса».

Система будет использовать информацию текущих реестров органов исполнительной власти и государственных информационных систем. Для этого создадут распределенный реестр. Запросы в различные системы будут совершаться с использованием обезличенных идентификаторов. Источник газеты уточнил, что эксперимент по созданию цифрового профиля пройдет до 31 декабря 2022 г.

Эксперты, опрошенные газетой, отмечают, что сама по себе идея хорошая и уже используется в ряде западных стран, в частности в Швеции. Однако они предупреждают об опасности ранжирования детей по их достижениям с ранних этапов обучения, а также опасаются возможных утечек огромных массивов данных детей, которые будут собираться для цифрового портфолио.

В марте руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что с опытом пандемии и цифровизации Единый государственный экзамен (ЕГЭ) к 2030 г. может сильно измениться и властями обсуждается вопрос его замены на другую процедуру для поступления в вуз. Одной из таких процедур, по его словам, может стать создание «цифровой копилки» для детей. Она, как пояснял Музаев, может стать неким портфолио с достижениями ребенка для поступления в вуз. В то же время он отметил, что полный отказ от ЕГЭ не произойдет, так как портфолио московских и петербургских школьников будет априори богаче из-за больших возможностей.

Ранее по теме: Рособрнадзор оценил возможность отмены ЕГЭ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных