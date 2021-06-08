«Коммерсантъ» узнал о планах запустить в России цифровое портфолио школьников

В марте руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что с опытом пандемии и цифровизации Единый государственный экзамен (ЕГЭ) к 2030 г. может сильно измениться и властями обсуждается вопрос его замены на другую процедуру для поступления в вуз. Одной из таких процедур, по его словам, может стать создание «цифровой копилки» для детей. Она, как пояснял Музаев, может стать неким портфолио с достижениями ребенка для поступления в вуз. В то же время он отметил, что полный отказ от ЕГЭ не произойдет, так как портфолио московских и петербургских школьников будет априори богаче из-за больших возможностей.