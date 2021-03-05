Рособрнадзор оценил возможность отмены ЕГЭ

Он пояснил, что властями обсуждается вопрос создания в ближайшие годы «цифровой копилки» для детей, которая станет неким портфолио с достижениями ребенка для поступления в вуз, а это поднимает вопрос о необходимости сохранения ЕГЭ в качестве условия для учебы в высшей школе. В то же время Музаев отметил, что полный отказ от ЕГЭ «не будет возможен, потому что "копилка" московского и санкт-петербургского школьника будет более насыщенной, здесь много кружков, секций, школ олимпийского резерва». «Поэтому, мне кажется, большая часть населения будет за то, чтобы ЕГЭ сохранить», — сказал глава Рособрнадзора, отметив, что окончательное решение будет приниматься на основе мнения экспертного сообщества и данных статистики.