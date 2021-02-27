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Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов школьникам

Ведомости

Правительство России приняло решение упростить проведение итоговой аттестации для школьников в 2021 г. из-за коронавируса.

«В 2021 г. выпускники российских школ будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам. Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции», — сообщается на сайте правительства.

Для девятиклассников в этом году предусмотрена отмена проведения итоговой аттестации по предметам по выбору, они смогут получить аттестаты об основном общем образовании, пройдя ГИА только по русскому языку и математике.

Выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, смогут сдать вместо ЕГЭ государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. Для поступления в вузы необходимость сдать ЕГЭ по необходимым предметам сохраняется. Выпускникам с инвалидностью предложат сдать по их выбору ГВЭ или ЕГЭ.

Ранее Рособрнадзор ввел дополнительную неделю в июле для сдачи ЕГЭ школьниками, которые не смогут его сдать из-за пандемии. В начале февраля Рособрнадзор назвал даты проведения основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ). По географии, литературе и химии ЕГЭ пройдет 31 мая, по русскому языку 3 и 4 июня.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2021 г. запланирован на 31 мая — 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля. Для не поступающих в вузы — с 24 по 28 мая. При этом досрочный период проведения ЕГЭ для выпускников 11 классов в 2021 г. был отменен. Сдавать ЕГЭ и выпускные экзамены в этом году планируют 795 тыс. школьников.

Ранее по теме: Рособрнадзор представил проект расписания ЕГЭ на 2021 год

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных