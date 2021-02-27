Правительство упростило правила сдачи выпускных экзаменов школьникам
Правительство России приняло решение упростить проведение итоговой аттестации для школьников в 2021 г. из-за коронавируса.
«В 2021 г. выпускники российских школ будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам. Такое решение принято из-за коронавируса, чтобы минимизировать риски распространения новой инфекции», — сообщается на сайте правительства.
Для девятиклассников в этом году предусмотрена отмена проведения итоговой аттестации по предметам по выбору, они смогут получить аттестаты об основном общем образовании, пройдя ГИА только по русскому языку и математике.
Выпускники 11-х классов, которые не планируют поступать в вузы, смогут сдать вместо ЕГЭ государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по русскому языку и математике. Для поступления в вузы необходимость сдать ЕГЭ по необходимым предметам сохраняется. Выпускникам с инвалидностью предложат сдать по их выбору ГВЭ или ЕГЭ.
Ранее Рособрнадзор ввел дополнительную неделю в июле для сдачи ЕГЭ школьниками, которые не смогут его сдать из-за пандемии. В начале февраля Рособрнадзор назвал даты проведения основного периода единого государственного экзамена (ЕГЭ). По географии, литературе и химии ЕГЭ пройдет 31 мая, по русскому языку 3 и 4 июня.
Основной период сдачи ЕГЭ в 2021 г. запланирован на 31 мая — 2 июля, дополнительный период — с 12 по 17 июля. Для не поступающих в вузы — с 24 по 28 мая. При этом досрочный период проведения ЕГЭ для выпускников 11 классов в 2021 г. был отменен. Сдавать ЕГЭ и выпускные экзамены в этом году планируют 795 тыс. школьников.