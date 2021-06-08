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В Минздраве рассказали о применении «Спутника Лайт» среди молодых людей

Ведомости

Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» направлена на вакцинацию молодых людей, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замминистра здравоохранения Олега Гриднева.

«Эта вакцина направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего, на студентов. Исследования показывают, что однократное применение этой вакцины, а это, собственно говоря, вакцина "Спутник V", дает хорошую выработку иммунитета у молодых людей», — рассказал Гриднев.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник Лайт» будет использоваться для платной вакцинации иностранных граждан.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

Ранее по теме: Минздрав раскрыл детали вакцинации иностранцев от коронавируса в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных