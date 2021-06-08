В Минздраве рассказали о применении «Спутника Лайт» среди молодых людей
Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» направлена на вакцинацию молодых людей, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замминистра здравоохранения Олега Гриднева.
«Эта вакцина направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего, на студентов. Исследования показывают, что однократное применение этой вакцины, а это, собственно говоря, вакцина "Спутник V", дает хорошую выработку иммунитета у молодых людей», — рассказал Гриднев.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник Лайт» будет использоваться для платной вакцинации иностранных граждан.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».