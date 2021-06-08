Медведев предложил запретить некоторые формы искусственного интеллекта

«Этические вопросы пока нигде не решены, только начинают обсуждаться. Надо сформировать позицию по чувствительным вопросам, я имею в виду... возможный запрет применения некоторых форм искусственного интеллекта, если это потребуется, ограничения его использования в отдельных сферах, введения системы внешнего контроля за разработками. Но здесь главное — не перегнуть палку. Запрещать мы хорошо умеем, не всегда, правда, эффективно это с точки зрения контроля», — сказал Медведев.