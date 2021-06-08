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Медведев предложил запретить некоторые формы искусственного интеллекта

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал рассмотреть возможность запрета некоторых форм искусственного интеллекта. Об этом он сказал на совещании по вопросам защиты национальных интересов в сфере разработки искусственного интеллекта, передает «РИА Новости».

«Этические вопросы пока нигде не решены, только начинают обсуждаться. Надо сформировать позицию по чувствительным вопросам, я имею в виду... возможный запрет применения некоторых форм искусственного интеллекта, если это потребуется, ограничения его использования в отдельных сферах, введения системы внешнего контроля за разработками. Но здесь главное — не перегнуть палку. Запрещать мы хорошо умеем, не всегда, правда, эффективно это с точки зрения контроля», — сказал Медведев.

Зампредседателя Совбеза призвал действовать в этой сфере аккуратно, так как можно запретить то, что в конечно счете станет важным для человеческого развития. «Все это предстоит отрегулировать, здесь исключительно высока роль парламента», — добавил Медведев.

В мае этого года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на поддержку бизнеса при реализации пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта. Их общая сумма составит 5,26 млрд руб. до 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных