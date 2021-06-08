Медведев предложил запретить некоторые формы искусственного интеллекта
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал рассмотреть возможность запрета некоторых форм искусственного интеллекта. Об этом он сказал на совещании по вопросам защиты национальных интересов в сфере разработки искусственного интеллекта, передает «РИА Новости».
«Этические вопросы пока нигде не решены, только начинают обсуждаться. Надо сформировать позицию по чувствительным вопросам, я имею в виду... возможный запрет применения некоторых форм искусственного интеллекта, если это потребуется, ограничения его использования в отдельных сферах, введения системы внешнего контроля за разработками. Но здесь главное — не перегнуть палку. Запрещать мы хорошо умеем, не всегда, правда, эффективно это с точки зрения контроля», — сказал Медведев.
Зампредседателя Совбеза призвал действовать в этой сфере аккуратно, так как можно запретить то, что в конечно счете станет важным для человеческого развития. «Все это предстоит отрегулировать, здесь исключительно высока роль парламента», — добавил Медведев.
В мае этого года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила предоставления субсидий на поддержку бизнеса при реализации пилотных проектов по внедрению искусственного интеллекта. Их общая сумма составит 5,26 млрд руб. до 2024 г.