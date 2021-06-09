Россияне смогут автоматически получать соцвыплаты через портал госуслуг

Россияне смогут автоматически получать выплаты, связанные с наступлением жизненных событий, например, с рождением ребенка, выходом на пенсию и т.д. Однако помощь, связанная с нуждаемостью, например, пособие по безработице, будет назначаться по заявлению гражданина. В Минтруде отметили, что в таких случаях не нужно будет предоставлять дополнительные справки.