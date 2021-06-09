Россияне смогут автоматически получать соцвыплаты через портал госуслуг
Власти планируют запустить на портале госуслуг дополнительный сервис, с помощью которого россияне смогут автоматически получать часть социальных выплат, сообщили «Известия» со ссылкой на Минтруд.
В министерстве рассказали, что для получения выплат нужно будет указать в сервисе актуальные банковские реквизиты. Если они изменятся, на портале их можно будет поменять в режиме онлайн.
Россияне смогут автоматически получать выплаты, связанные с наступлением жизненных событий, например, с рождением ребенка, выходом на пенсию и т.д. Однако помощь, связанная с нуждаемостью, например, пособие по безработице, будет назначаться по заявлению гражданина. В Минтруде отметили, что в таких случаях не нужно будет предоставлять дополнительные справки.
По поручению президента России Владимира Путина, с 2022 г. автоматически будут начисляться федеральные выплаты, с 2024 – региональные.