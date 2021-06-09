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Россияне смогут автоматически получать соцвыплаты через портал госуслуг

Ведомости

Власти планируют запустить на портале госуслуг дополнительный сервис, с помощью которого россияне смогут автоматически получать часть социальных выплат, сообщили «Известия» со ссылкой на Минтруд.

В министерстве рассказали, что для получения выплат нужно будет указать в сервисе актуальные банковские реквизиты. Если они изменятся, на портале их можно будет поменять в режиме онлайн.

Россияне смогут автоматически получать выплаты, связанные с наступлением жизненных событий, например, с рождением ребенка, выходом на пенсию и т.д. Однако помощь, связанная с нуждаемостью, например, пособие по безработице, будет назначаться по заявлению гражданина. В Минтруде отметили, что в таких случаях не нужно будет предоставлять дополнительные справки.

По поручению президента России Владимира Путина, с 2022 г. автоматически будут начисляться федеральные выплаты, с 2024 – региональные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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