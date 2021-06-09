СК возбудил уголовные дела после убийства двух приставов в Сочи

По предварительным данным следователей, сегодня, 9 июня, двое судебных приставов прибыли для сноса по решению суда незаконно возведенных строений. 60-летний хозяин построек потребовал покинуть его территорию и не менее трех раз выстрелил из охотничьего ружья в приставов и привлеченного к сносу рабочего. Приставы были убиты на месте, рабочий — ранен. Ему оказана медпомощь. Его жизнь вне опасности.