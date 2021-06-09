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СК возбудил уголовные дела после убийства двух приставов в Сочи

Ведомости

По факту гибели двух судебных приставов в перестрелке в Адлере (район Сочи) возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь правоохранителей и убийстве, сообщает управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

«Следственными органами следственного управления СК России по Краснодарскому краю  возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (ст.295 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ)», — гвоорится в сообщении.

По предварительным данным следователей, сегодня, 9 июня, двое судебных приставов прибыли для сноса по решению суда незаконно возведенных строений. 60-летний хозяин построек потребовал покинуть его территорию и не менее трех раз выстрелил из охотничьего ружья в приставов и привлеченного к сносу рабочего. Приставы были убиты на месте, рабочий — ранен. Ему оказана медпомощь. Его жизнь вне опасности.

Стрелявший мужчина задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее по теме: В Сочи во время перестрелки убили двух судебных приставов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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