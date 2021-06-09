СК возбудил уголовные дела после убийства двух приставов в Сочи
По факту гибели двух судебных приставов в перестрелке в Адлере (район Сочи) возбуждены уголовные дела о посягательстве на жизнь правоохранителей и убийстве, сообщает управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.
«Следственными органами следственного управления СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в посягательстве на жизнь лиц, осуществляющих правосудие (ст.295 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ)», — гвоорится в сообщении.
По предварительным данным следователей, сегодня, 9 июня, двое судебных приставов прибыли для сноса по решению суда незаконно возведенных строений. 60-летний хозяин построек потребовал покинуть его территорию и не менее трех раз выстрелил из охотничьего ружья в приставов и привлеченного к сносу рабочего. Приставы были убиты на месте, рабочий — ранен. Ему оказана медпомощь. Его жизнь вне опасности.
Стрелявший мужчина задержан. Расследование уголовного дела продолжается.