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Германия введет цифровой сертификат о вакцинации от коронавируса с 10 июня

Ведомости

Цифровой сертификат вакцинации от коронавируса начнет действовать в Германии с завтрашнего дня, сообщили журналистам в Министерстве здравоохранения страны.

«Цифровой паспорт вакцинации теперь будет постепенно распространяться и станет доступным как мобильное приложение», — заявили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Ранее ввести подобный цифровой документ власти Германии планировали 14 июня. Жители страны смогут использовать специальное приложение с сертификатом при посещении ресторанов и различных мероприятий. У документа также будет бумажный аналог.

На сайте немецкого института Роберта Коха сказано, что сертификат будет находиться в приложении Corona Warning. Чтобы подтвердить прохождение вакцинации, человеку нужно будет предоставить присвоенный ему QR-код. При желании эти данные, а также персональную информацию можно будет удалить.

Ранее сегодня об одобрении цифровых сертификатов о вакцинации против коронавируса сообщил Европарламент. Полностью система заработает с 1 июля и будет содержать сведения о прохождении вакцинации, наличии отрицательного теста на COVID-19 или о перенесенной болезни. Предполагается, что цифровой сертификат будет способствовать свободному передвижению, а также постепенному и скоординированному снятию ограничений в странах ЕС.

1 июня Еврокомиссия сообщила, что выдачу сертификатов о вакцинации против коронавируса уже начали семь стран ЕС: Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша.

Ранее по теме: Семь стран ЕС начали выдавать COVID-сертификаты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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