Германия введет цифровой сертификат о вакцинации от коронавируса с 10 июня
Цифровой сертификат вакцинации от коронавируса начнет действовать в Германии с завтрашнего дня, сообщили журналистам в Министерстве здравоохранения страны.
«Цифровой паспорт вакцинации теперь будет постепенно распространяться и станет доступным как мобильное приложение», — заявили в ведомстве (цитата по ТАСС).
Ранее ввести подобный цифровой документ власти Германии планировали 14 июня. Жители страны смогут использовать специальное приложение с сертификатом при посещении ресторанов и различных мероприятий. У документа также будет бумажный аналог.
На сайте немецкого института Роберта Коха сказано, что сертификат будет находиться в приложении Corona Warning. Чтобы подтвердить прохождение вакцинации, человеку нужно будет предоставить присвоенный ему QR-код. При желании эти данные, а также персональную информацию можно будет удалить.
Ранее сегодня об одобрении цифровых сертификатов о вакцинации против коронавируса сообщил Европарламент. Полностью система заработает с 1 июля и будет содержать сведения о прохождении вакцинации, наличии отрицательного теста на COVID-19 или о перенесенной болезни. Предполагается, что цифровой сертификат будет способствовать свободному передвижению, а также постепенному и скоординированному снятию ограничений в странах ЕС.
1 июня Еврокомиссия сообщила, что выдачу сертификатов о вакцинации против коронавируса уже начали семь стран ЕС: Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша.