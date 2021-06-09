Германия введет цифровой сертификат о вакцинации от коронавируса с 10 июня

Ранее сегодня об одобрении цифровых сертификатов о вакцинации против коронавируса сообщил Европарламент. Полностью система заработает с 1 июля и будет содержать сведения о прохождении вакцинации, наличии отрицательного теста на COVID-19 или о перенесенной болезни. Предполагается, что цифровой сертификат будет способствовать свободному передвижению, а также постепенному и скоординированному снятию ограничений в странах ЕС.