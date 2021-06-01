Семь стран ЕС начали выдавать COVID-сертификаты
Семь стран-членов Евросоюза начали выдавать специальные сертификаты прошедшим вакцинацию от коронавируса, получившим отрицательный тест на COVID-19 или переболевшим вирусом, сообщила Еврокомиссия.
«Уже сегодня семь государств-членов — Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша — начали выдавать первые сертификаты ЕС, в то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
В ЕК отметили, что 1 июня была запущена техническая система, которая позволяет использовать такие сертификаты. Документ было предложено создать для возобновления безопасных поездок этим летом. Сертификат выдается бесплатно в бумажном или электронном виде, рассказали в Еврокомиссии.
Система сертификатов начнет работать в полной мере 1 июля, когда в большинстве стран ЕС наступит сезон отпусков, отмечается в сообщении.