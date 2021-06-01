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Семь стран ЕС начали выдавать COVID-сертификаты

Ведомости

Семь стран-членов Евросоюза начали выдавать специальные сертификаты прошедшим вакцинацию от коронавируса, получившим отрицательный тест на COVID-19 или переболевшим вирусом, сообщила Еврокомиссия.

«Уже сегодня семь государств-членов — Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша — начали выдавать первые сертификаты ЕС, в то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране», — говорится в сообщении (цитата по ТАСС).

В ЕК отметили, что 1 июня была запущена техническая система, которая позволяет использовать такие сертификаты. Документ было предложено создать для возобновления безопасных поездок этим летом. Сертификат выдается бесплатно в бумажном или электронном виде, рассказали в Еврокомиссии.

Система сертификатов начнет работать в полной мере 1 июля, когда в большинстве стран ЕС наступит сезон отпусков, отмечается в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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