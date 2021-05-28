В Дании запустили цифровой коронапаспорт
Дания выпустила приложение Coronapas - электронный вариант сертификата COVID-19, который будет действовать на территории ЕС, сообщается на сайте телеканала TV2.
Как рассказал министр финансов Николай Ваммен на пресс-конференции, которую транслировал телеканал, приложение облегчит повседневную жизнь датчанам. Им не нужно будет предъявлять удостоверение личности вместе с сертификатом. В нем будет указана информация о вакцинации, наличии антител или отрицательном результате теста на коронавирус.
«Я думаю, что есть повод для гордости тем, что мы можем представить новые коронапаспорта», — сказал министр. При этом он добавил, что при необходимости их можно будет получить на бумажном носителе.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз прикладывает все усилия, чтобы система сертификатов о вакцинации заработала в июне этого года.