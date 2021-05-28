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В Дании запустили цифровой коронапаспорт

Ведомости

Дания выпустила приложение Coronapas - электронный вариант сертификата COVID-19, который будет действовать на территории ЕС, сообщается на сайте телеканала TV2.

Как рассказал министр финансов Николай Ваммен на пресс-конференции, которую транслировал телеканал, приложение облегчит повседневную жизнь датчанам. Им не нужно будет предъявлять удостоверение личности вместе с сертификатом. В нем будет указана информация о вакцинации, наличии антител или отрицательном результате теста на коронавирус.

«Я думаю, что есть повод для гордости тем, что мы можем представить новые коронапаспорта», — сказал министр. При этом он добавил, что при необходимости их можно будет получить на бумажном носителе.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз прикладывает все усилия, чтобы система сертификатов о вакцинации заработала в июне этого года.

Ранее по теме: Евросоюз может ввести ковид-паспорта уже в июне

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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