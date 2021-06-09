Мосгорсуд оставил в силе приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову

К шести годам колонии Мифтахова приговорил в середине января Головинский суд Москвы. Аспиранта признали виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предметов, используемых в качестве оружия. Двух других фигурантов дела - Горбань и Ейкина - приговорили к четырем и двум годам колонии условно. Ейкин полностью признал свою вину, Горбань — частично. По ее словам, она разбила молотком окно офиса «Единой России».