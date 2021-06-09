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Мосгорсуд оставил в силе приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову

Ведомости

Мосгорсуд признал законным приговор в виде шести лет колонии общего режима, назначенный аспиранту МГУ им. М.В. Ломоносова Азату Мифтахову по делу о поджоге офиса партии «Единая Россия». Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.

«Суд постановил исключить из осуждения применение предмета, используемого в качестве оружия, дымовой пиротехнический факел (фальшфейер). В остальном приговор оставлен без изменения», — процитировали в пресс-службе решение суда по жалобе защиты Мифтахова и еще одного фигуранта дела — Елены Горбань. Третий фигурант, Андрей Ейкин, приговор не обжаловал.

К шести годам колонии Мифтахова приговорил в середине января Головинский суд Москвы. Аспиранта признали виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предметов, используемых в качестве оружия. Двух других фигурантов дела - Горбань и Ейкина - приговорили к четырем и двум годам колонии условно. Ейкин полностью признал свою вину, Горбань — частично. По ее словам, она разбила молотком окно офиса «Единой России».

Мифтахов был задержан в феврале 2019 г. по уголовному делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 223 УК). Дело было заведено после обнаружения в Балашихе взрывного устройства.

7 февраля 2019 г. полиция отпустила Мифтахова и сразу задержала по другому уголовному делу — делу о поджоге офиса «Единой России» в Ховрино в январе 2018 г. Тогда в здании было разбито окно, туда была брошена дымовая шашка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).

Ранее по теме: Суд приговорил аспиранта МГУ Азата Мифтахова к 6 годам колонии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных