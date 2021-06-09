Мосгорсуд оставил в силе приговор аспиранту МГУ Азату Мифтахову
Мосгорсуд признал законным приговор в виде шести лет колонии общего режима, назначенный аспиранту МГУ им. М.В. Ломоносова Азату Мифтахову по делу о поджоге офиса партии «Единая Россия». Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.
«Суд постановил исключить из осуждения применение предмета, используемого в качестве оружия, дымовой пиротехнический факел (фальшфейер). В остальном приговор оставлен без изменения», — процитировали в пресс-службе решение суда по жалобе защиты Мифтахова и еще одного фигуранта дела — Елены Горбань. Третий фигурант, Андрей Ейкин, приговор не обжаловал.
К шести годам колонии Мифтахова приговорил в середине января Головинский суд Москвы. Аспиранта признали виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предметов, используемых в качестве оружия. Двух других фигурантов дела - Горбань и Ейкина - приговорили к четырем и двум годам колонии условно. Ейкин полностью признал свою вину, Горбань — частично. По ее словам, она разбила молотком окно офиса «Единой России».
Мифтахов был задержан в феврале 2019 г. по уголовному делу о незаконном изготовлении взрывчатых веществ (часть 1 статьи 223 УК). Дело было заведено после обнаружения в Балашихе взрывного устройства.
7 февраля 2019 г. полиция отпустила Мифтахова и сразу задержала по другому уголовному делу — делу о поджоге офиса «Единой России» в Ховрино в январе 2018 г. Тогда в здании было разбито окно, туда была брошена дымовая шашка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).